Serie D, girone C: il Campodarsego prosegue con mister Masitto

Il Campodarsego sceglie la via della continuità anche per la stagione sportiva 2022/2023 e conferma in blocco l'artefice del grande campionato appena trascorso: mister Cristiano Masitto. Per l'ex Lavagnanese, San Paolo e Thermal Abano, un attestato di riconoscimento e stima per l'incredibile lavoro di quest'annata, partita a fari spenta e conclusa con grandi soddisfazioni, non ultima la conquista dei playoff di Serie D girone C. Con mister Cristiano Masitto ci saranno al suo fianco i collaboratori tecnici Cristian Al Jaberi e Luca Sabbadin.

Riconferma anche per il Direttore Sportivo Luciano Stevanato e la team manager Donata Zaghis. Come sottolinea il profilo Facebook del Campodarsego, "lo staff, unitamente al Presidente Daniele Pagin e al Vice Presidente Adriano Maschio, sta già lavorando per la prossima stagione con grande entusiasmo."