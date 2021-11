Serie D, girone C: il punto dopo la nona giornata

La Luparense si è inceppata? Interrogativo legittimo dopo la seconda sconfitta consecutiva di campionato dei Lupi. Quest'ultima particolarmente difficile da digerire contro l'Arzignano, tra le mura amiche del Casee. Imperativo ripartire fin dalla prossima giornata contro il Cattolica, in una trasferta che nasconde mille insidie come conosce bene mister Zanini. I romagnoli sono attardati in classifica, rispetto alle mire di inizio anno, ma sono una compagine da prendere con le molle, nonostante il peggior attacco del girone e la terza difesa più battuta.

Un'altra compagine che ha subito una inopinata battuta d'arresto nell'ultimo turno è il Campodarsego di Masitto. La via del gol viene sempre trovata con facilità grazie al momento d'oro di Colombi e Mobilio, ma alcune disattenzioni difensive continuano a penalizzare i biancorossi. Sia chiaro, il campionato della squadra dell'Alta Padovana è assolutamente in linea con le previsioni iniziali, ma certo senza certi errori di gioventù, il Campodarsego potrebbe essere ancora più in alta in classifica. I motivi per sognare non devono mancare e bisogna rilanciarsi fin dalla prossima gare contro l'ostico Caldiero Terme.

Chi è ripartito in maniera compatta e come meglio non si potrebbe è l'Este di mister Pagan. L'ago della bilancia è il solito Garcia Boix, la punta centrale dell'Este. Match winner in quel di Mestre, i suoi gol sinora sono valsi la bellezza di 7 punti sui 9 conquistati sinora dalla squadra giallorossa. Contro i veneziani si è rivisto un Este con la difesa a 3 e il trequartista. Mossa che ha pagato. Ora serve continuità, fin dalla partita di domenica contro il Cjarlins Muzane. La fiducia si tocca con mano dalle parti del Nuovo Comunale.