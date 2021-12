Serie D, girone C: l'Este batte subito tre colpi di mercato

Si apre il mercato e l'Este subito ufficializza tre acquisti. Uno per reparto, tutti giovani e tutti perfettamente in linea con l'identikit richiesto dal nuovo mister giallorosso, Pagan. Partiamo dalla difesa, con l'arrivo proveniente dall'Adriese del ventenne Elia Dal Cortivo. Professione difensore centrale, cresciuto nelle giovanili del Verona, esperienza al Sona lo scorso anno, poi Adriese ed ecco approdare nella città murata. Innesto interessante che può dare solidità al reparto.

Un tuttofare in mezzo campo con un passato importante. Nicola Sanzovo di Treviso è questo e molto altro. Bologna, Pordenone e Cittadella per il 19enne trevigiano, pronto a mettersi a disposizione di Pagan. Nasce come centrocampista centrale, ma può fare l'esterno in una mediana a 4 o ala tattica in un 4-3-3.

Con Luca Battistini invece, anni 22, entriamo nel mondo degli attaccanti. Fantasioso e con il gol nel sangue, da Battistini dalle parti di Este si aspettano molto. 187cm, 22 anni, proveniente dal Mestre. Ha già segnato 3 reti in questa stagione, sicuramente il piede è più che caldo per l'ex giocatore veneziano.