Serie D, girone C: la Luparense saluta mister Zanini e il ds Briaschi

Era tutto nell'aria da tempo. Ora c'è anche l'ufficialità. “La Luparense Fc comunica che al termine della stagione sportiva 2021/2022 si conclude il rapporto professionale con Mister Nicola Zanini e con il Direttore Sportivo Alberto Briaschi. Un percorso sportivo ed umano foriero di reciproche soddisfazioni e culminato nello storico traguardo della conquista dei play off. La società desidera ringraziare Nicola ed Alberto per il lavoro svolto e la professionalità dimostrata, augurando loro il meglio per il prosieguo della carriera“.

Parole al miele per due professionisti in sella nella stanza dei bottoni della Luparense dall'estate del 2020 e che nel giro di due anni hanno fatto crescere l'ambizioso progetto del presidente Stefano Zarattini. Un ottavo posto, un quarto e i playoff. Un bilancio agrodolce, ma tutto sommato positivo. "Dobbiamo ringraziare Zanini e Briaschi per quello che hanno fatto" - sottolinea il numero 1 dei Lupi - "sono stati molto importanti per la Luparense e con loro abbiamo chiuso un percorso di crescita di due anni che ci ha portato ad un passo dalla finalissima play off. Hanno guidato la squadra attraverso sfide assai impegnative, non ultima la pandemia da covid, e lo hanno fatto con generosità, correttezza e grande carattere. Li ringrazio per il duro lavoro e la leadership dimostrata in questo biennio, augurando loro le migliori fortune sportive e professionali”

Ora spazio al toto allenatore, con un nome in pole position: Mauro Zironelli, al Lecco in Lega Pro nella stagione appena trascorsa.