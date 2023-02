Serie D, girone C: Campodarsego niente da fare al Sandrini, il Legnago vince e convince

Si ferma a sette la serie positiva del Campodarsego, uscito sconfitto sul campo della capolista Legnago. Al Sandrini decidono la contesa un rigore in apertura di Gatto e la rete di Van Ransbeeck nella ripresa. È la prima caduta in questo 2023 per la squadra di Masitto, protagonista di una prova non sufficiente al cospetto della compagine di mister Donati, che si conferma imperforabile in casa, con sole 3 reti subite in tutto il campionato. Per il Campodarsego è la settima sconfitta della stagione, con la zona playoff che tornano a tre punti di distanza.

Una gara che si mette subito in discesa per i padroni di casa, che al 4′ passano su rigore con Gatto. Il Campodarsego barcolla sugli attacchi di Gatto, Rocco e Baradji, ma tiene botta e Alluci e Buongiorno sfiorano il pari prima dell'intervallo. Nella ripresa un altro rigore a favore del Legnago, ma questa volta Gatto spara a lato. I veronesi amministrano, il Campodarsego non punge e Van Ransbeek raddoppia un minuto dopo la mezz'ora. Cala il sipario al Sandrini e testa al Caldiero, per uno scontro da dentro o fuori per la zona playoff.

Questo il tabellino della gara del Sandrini:

LEGNAGO SALUS-CAMPODARSEGO 2-0



LEGNAGO: Distasio, Gasparetto, Baradji, Van Ransbeeck (37′ st Sambou), Gatto (19′ st Sinani), Rocco, Viero (33′ st Casarotti), Travaglini, Zanetti (45′ st Meneghetti), Ruggeri, Noce. A disposizione: Fusco, Mazzali, Sbampato, Castellan, La Torre. Allenatore: Donati.



CAMPODARSEGO: Boscolo Palo, Oneto, Ballan, Buratto, Perez (16′ st Rivi), Farabegoli (44′ st Bertazzolo), Guitto, Alluci (29′ st Michelotto), Buongiorno, Orlandi (40′ st Vitetta), Cupani (16′ st Abatneh). A disposizione: Minozzi, Prevedello, Verzotto, Negrin. Allenatore: Masitto.



Arbitro: Muccignato di Pordenone.

Reti: 4′ pt rig. Gatto, 31′ st Van Ransbeeck.

Note: ammoniti Gasparetto, Baradji, Farabegoli e Buratto. Calci d’angolo 2-1. Recupero 3′ e 5′