Serie D, girone C: troppo Legnago Salus per l'Este di mister Pagan

Missione compiuta per il Legnago Salus contro l'Este di mister Pagan. Si interrompe dopo tre partite la serie positiva di capitan Caccin e compagni, incapaci di trovare le contromisure ai veronesi, spreconi nel primo tempo e concreti nelle ripresa con l'ingresso in campo di Kouassi, man of the match di giornata. Proprio quest'ultimo sugella la sua prestazione con la seconda rete di giornata al 64', dopo aver servito l'assist per il vantaggio iniziale di Rocco al 53'. Da parte Este più di qualche rimpianto per una prima parte di gara assolutamente dignitosa, con qualche rimpianto per gli sprechi di Menato e Zanetti nei 45' iniziali.



Il tecnico Pagan, ex della gara, dovrà trovare alla svelta qualche soluzione diversa in avanti in vista del derby contro la Luparense della prossima settimana al Nuovo Comunale. Un altro passo falso potrebbe portare i giallorossi fuori dalla zona alta di classifica, meritoriamente conquistata in queste prime 13 giornate di campionato.

Il tabellino della gara:

Legnago Salus (4-2-3-1): Di Stasio; M. Travaglini (40′ st Muteba), Noce, Gasparetto, Mazzali; Casarotti, Baradji; Sambou (45′ st Ruggeri), Van Ransbeeck (35′ st Bernardini), L. Zanetti (6′ st Kouassi); Rocco (27′ st Meneghetti).

A disp.: Fusco, Musumeci, Zarrillo, Rodella. All. Massimo Donati

Este (4-3-1-2): Agosti; Munaretto, Giacomazzi, Calgaro, Piccardi; G. Zanetti (21′ st Solinas), Burato (17′ st Pellielo), Caccin; De Vido (43′ st Moracchiato); Menato, Cogo (21′ st Franzolin).

A disp.: Fortin, Stringari, Bordi, Stellini, Marchesan. All. Andrea Pagan

Arbitro: sig. Di Loreto (sez. di Terni)

Reti: 8′ st Rocco (LS), 19′ st Kouassi (LS)

Ammoniti: Burato (E), Giacomazzi (E), Van Ransbeeck (LS), Noce (LS)

Espulsi: 42′ pt Fincatti (dir. LS) per proteste

Recupero: 2′ e 4′