Serie D, girone C: febbre a 90' per il Campodarsego, Girardello piega il Levico

Una ripresa da big del girone e il Camodarsego centra la seconda affermazione consecutiva. A Levico è una gara ostica ed agnostica, risolta dal jolly al 91' di Girardello, classe 2003, ennesima perla della prolifica cantera biancorossa. La squadra di Masitto rientra finalmente in zona playoff, sorpassando in un colpo solo Cjarlins Muzane e Virtus Bolzano. Eppure, in Trentino il match parte subito male, con l'eterno Moraschi puntuale al 13' a timbrare con una splendida conclusione dalla distanza. La reazione del Campodarsego è tutta in Buongiorno, Orlandi e Michelotto, ma l'imprecsione la fa da padrona. Nella ripresa c'è subito il pareggio degli ospiti con l'autogol di Raggio da calcio d'angolo e poi è monologo biancorosso. Moraschi, dopo aver deliziato il suo pubblico, si fa sbattere fuori al 72', complicando la gara dei compagni. Boscolo è superbo su Boscolo all'88' e due minuti dopo, ancora su corner, ci pensa Girardello a mandare in orbita playoff il Campodarsego. Un bel biglietto da visita, in vista dello scontro diretto della prossima settimana al Gabbiano contro il Cjarlins Muzane di Parlato.

Questo il tabellino della sfida:

LEVICO TERME-CAMPODARSEGO 1-2

LEVICO: Amoroso, Marini (35′ st Pollini), Masetti, Gentile, Raggio, Dalla Bernardina, Moraschi, Rinaldi, Jovicic (16′ st G. Santuari), N. Santuari (47′ st Gavranovic), Gasperotti (16′ st Orsega). A disposizione: Rosa, Ferrari, Ongaro, Amadori, Nervo. Allenatore: Graziani.



CAMPODARSEGO: Boscolo Palo, Oneto, Ballan (34′ st Girardello), Guitto, Perez, Buratto (34′ st Rivi), Michelotto (25′ st Marini), Alluci (16′ st Farabegoli), Buongiorno, Orlandi, Cupani (34′ st Prevedello). A disposizione: Minozzi, Bertazzolo, Negrin, Vitetta. Allenatore: Masitto.



Arbitro: Orazietti di Nichelino.

Reti: 13′ pt Moraschi, 1′ st autorete Raggio, 45′ st Girardello.

Note: ammoniti Gentile, Moraschi, Alluci, Buratto, Dalla Bernardina, farabegoli e Raggio. Espulso Moraschi al 27′ st per somma di ammonizioni. Calci d’angolo 3-11. Recupero 0′ e 6′