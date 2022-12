Serie D, girone C: l'Este è un muro, pareggio senza reti contro il Levico Terme

Con il terzo clean sheet stagionale, l'Este si regala un punto prezioso sul campo del Levico Terme. 0 a 0 a Lavis, nella quindicesima giornata del girone C del campionato di Serie D. La squadra di Pagan, al secondo pareggio consecutivo, continua a muovere la classifica anche in questo momento stagionale di appanamento fisico e mentale. Grasso che cola in vista del futuro.



Quello che sorprende della compagine della Bassa è la capacità di fare fronte alle assenze con incredibile nonchalance. Anche in piena emergenza come a Levico, la squadra non ha sofferto le incursioni avversarie, mettendo in mostra un positivo Perkovic al centro dell'attacco.

In vista del rush finale del 2022 contro Montebelluna e Union Clodiense, decisamente la più bella notizia di questa fredda giornata di quasi metà dicembre.