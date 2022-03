Serie D, girone C: il baby Levico Terme fa lo sgambetto alla Luparense

Dopo una lunga serie di risultati positivi, a Levico la Luparense cade sotto i colpi dei ragazzi terribili di mister Rastelli e rallenta la rincorsa verso il duo di testa Arzignano-Union Clodiense. È sufficiente una prodezza di Placente al 13' per piegare la resistenza degli uomini di Zanini, incapaci di trovare la via della rete in un pomeriggio stregato. Il terzo posto rimane in salvo, ma i sogni di rimonta verso le posizioni di testa, con questo pomeriggio a Levico, vanno definitivamente in soffitta.

LA CRONACA

Assenze pesanti in casa dei Lupi, con Mister Zanini costretto a fare a meno degli squalificati Cucchisi e Rubbo, e degli acciaccati Boscolo e Cherubin. Nei primi dieci minuti non succede nulla, ma al 13' ecco l'episodio che decide il match. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Placente scambia con Vinciguerra e ribadisce il pallone alle spalle di Plechero. I Rastelli Boys non hanno alcun timore reverenziale e otto minuti dopo con SInani vanno vicini al bis. La reazione degli uomini di Zanini è tutta in un destro di Cardellino al 27', fuori di poco. Cavallini e Boron ci provano dalla distanza, ma non trovano lo specchio della porta. In chiusura di tempo è Papi a suonare la carica per i padroni di casa, ma la mira è sbilenca. Nella ripresa poco calcio e tanti falli. Per trovare un'occcasione degna di nota bisogna arrivare al 65' con Sinani, conclusione debole e un minuto dopo Chajari su punizione sfiora il pari. Non sono sufficienti nemmeno i cambi operati da Zanini per dare maggiore verve all'attacco, con Rabbas e Vassallo completamente impalpabili. Sempre Sinani all'85 costringe al mircolo di giornata Plechero, mentre all'87' Beccaro stende sempre l'attaccante ex Milan e si prende il secondo giallo. Il Levico si conferma la mina vagante del girone, tempo di analisi e leccarsi le ferite per gli uomini del presidente Zarattini.

Il tabellino della gara di Levico:

LEVICO (4-3-3): Rosa; Piacente, Pettinà, Cigagna, Scaglione; Santuari N. (90′ Santuari G.), Papi (82′ Rinaldo), Pezzuti; Fontana (54′ Grezzani), Vinciguerra, Sinani (93′ Davi). A disposizione: Circio, Ceraso, Torregrossa, Gasperotti, Anyimah. All. Rastelli

LUPARENSE (3-4-1-2): Plechero; Zanella, Ruggero (78′ Rabbas), Beccaro; Boron (78′ Vassallo), Cavallini (55′ Meneghini), Chajari, Arthur; Laurenti (90′ Frison); Cardellino, Rivi. A disposizione: Secco, Boscolo, Pilastro, Stringa. All. Zanini

Arbitro: Marco Peletti di Crema (Stefano Cossovich-Manuel Cavalli)

Reti: 13' Piacente

Espulsi: All'87' Beccaro per doppia ammonizione

Ammoniti: Boron, Papi, Zanini, Beccaro

Recupero: 0'; 4'