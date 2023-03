Serie D, girone C: Luca Oneto (Campodarsego) "Con la Clodiense gara molto importante"

Alla vigilia della gara contro l'Union Clodiense, uno dei cinque anticipi del 29esimo turno del campionato di Serie D girone C sabato 1 aprile, parla Luca Oneto, terzino destro del Campodarsego. Parole non banali per il difensore biancorosso, protagonista di due gol in questi primi 3 mesi di 2023. Un bottino più che rispettabile, magari da rimpinguare già al Ballarin.

La preparazione in vista dell'Union Clodiense. Sarà una partita importante per entrambe le squadre. In queste due ultime settimane ci siamo preparati molto bene per cercare di continuare il nostro percorso di risalita della classifica.

Imparare dagli errori del passato. Abbiamo analizzato cosa non è andato in queste ultime partite, ma anche osservato cosa abbiamo svolto al meglio, ripromettendoci di ripetere questi ultimi aspetti.

Cosa servirà per vincere contro i clodiensi. Ci sarà tanto pubblico, ma dobbiamo fare la nostra partita. Cercheremo di metterli in difficoltà e tornare a casa con i 3 punti dal Ballarin.