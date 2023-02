Serie D, girone C: Luca Rivi (Campodarsego) "Con il Montecchio gara maschia"

C'è voluto un mese e mezzo per vedere in campo dal 1' Luca Rivi in casa Campodarsego. L'ex bomber di Luparense e Ravenna ha giocato 61' nel pareggio contro il Montecchio Maggiore, dimostrando di riuscire a coesistere Buongiorno e Cupani. In vista del rush finale, una bella arma a disposizione di mister Masitto e del Campodarsego, sempre a due punti dalla zona playoff, nella tonnara del girone C del campionato di Serie D di quest'anno. Queste le dichiarazioni dell'attaccante biancorosso:

"Con il Montecchio Maggiore è stata una gara maschia, giocata da due formazioni preparate bene. Noi ce l'abbiamo messa tutta, anche se dispiace aver raccolto solo un punto. Era un'occasione per avvicinarci ancora di più alla vetta e al secondo posto, ma proveremo a rifarci contro l'Este. Sappiamo delle difficoltà del derby, loro poi sono reduci dal 4 a 0 in trasferta a Torviscosa. In settimana prepareremo bene la gara e andremo al Nuovo Comunale agguerriti come sempre."