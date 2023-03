Serie D, girone C: Luciano Stevanato (DS Campodarsego) "Fare i tre punti con il Levico sarebbe tanta roba"

La vittoria casalinga ritrovata potrebbe aver tolto un piccolo peso al Campodarsego, ma ora è tempo di tornare fuori casa contro un avversario alla ricerca disperata di punti come il Levico Terme. La zona playoff per i biancorossi continua ad essere a soli due punti, Masitto ha reso ampiamente chiari i concetti alla squadra: risalire ancora in classifica. Anche il direttore sportivo Luciana Stevanato si accoda al pensiero del tecnico, con queste dichiarazioni alla vigilia del match.

"Contro il Caldiero siamo stati risoluti, perfetti ancora no. Avevamo bisogno dei tre punti e per fortuna sono arrivati, anche perché la situazione iniziava a diventare pesante per i valori del nostro gruppo. Dobbiamo ripartire da qui. Ora testa al Levico e poi abbiamo un trittico molto interessante con Luparense, Cjarlins Muzane ed Union Clodiense. Fare i tre punti con il Levico sarebbe tanta roba. Analizzando i dati sembra che non segnano molto, ma subiscono poco. Sarà una gara dura tecnicamente e fisicamente. Ci vorrà pazienza, facendo pochi errori e cercando di proporre il nostro gioco. Se mi aspetto una gara bloccata? Dipende sempre dagli episodi e noi dobbiamo mettere in campo il nostro atteggiamento, come abbiamo fatto domenica contro il Caldiero. Sfruttare le occasioni che avremo, sarà molto importante."