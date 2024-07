Luparense, le ambizioni del presidente Zarattini: «Con mister Masitto e il suo staff non siamo secondi a nessuno»

Un raduno iniziato con il sorriso e la speranza di avere azzeccato tutte le scelte sul mercato. Con questo auspicio, in esclusiva a PadovaOggi, il presidente della Luparense Stefano Zarattini racconta le ambizioni del nuovo corso dei lupi. Il numero 1 rossoblu ha affidato la costruzione della rosa al duo composto dal ds Alberto Briaschi, al terzo ritorno a San Martino di Lupari e al tecnico Cristiano Masitto, bicampione consecutivo dei playoff del girone C nelle ultime due stagioni alla guida del Campodarsego. Proprio dal suo nome parte la chiacchierata con il patron della Luparense: «Masitto è uno degli allenatori più importanti della categoria. È un vincente, lo dimostrano i numeri delle ultime tre annate, con due playoff portati a casa. La cosa che mi ha colpito di lui però è un'altra».

Quale? «La sua voglia di venire a San Martino di Lupari. Ci segue da anni ed ha una voglia matta di vincere al Casée. Sta trasmettendo tutta quest'energia a tutto l'ambiente e noi come società la pensiamo alla medesima maniera. Credo sia un mix importante, in grado di darci soddisfazioni. Con mister Masitto e il suo staff non siamo secondi a nessuno, anche perché considero queste due figure l'elemento cardine per il buon compimento di un percorso stagionale, anche in relazione a qualche esperienza negativa del passatto».

Parole al miele per il tecnico, ma i giocatori come li ha visti allla ripresa del lavoro nella giornata di giovedì? «Stanno tutti molto bene. Ho rivisto con grande piacere i ragazzi riconfermati dopo la salvezza ai playout contro il Castegnato del maggio scorso. Ripartire con il 50% della rosa composta chi ha regalato la permanenza in D è molto importante. Sfido chiunque a fare lo stesso, fermo restando che vincere i playout lo scorso anno è stato come vincere un titolo. Chi è rimasto ha dimostrato attaccamento alla maglia e grande voglia di rivalsa e posso aggiungere una cosa?

Dica pure. «Non credo abbiano ancora dimostrato tutto il loro potenziale».

Al loro fianco qualche ritorno molto importante, come Gnago e Chajari, oltre ad innesti di primissimo piano in tutti gli altri reparti. «I primi due citati ci daranno una grandissima mano perché conoscono l'ambiente, mentre per i nuovi speriamo di avere acquistato i profili giusti nelle posizioni cardine. Vogliamo costruire una bella famiglia che ci possa regalare grandi soddisfazioni. Gli obiettivi non sto nemmeno a dirli, ma sappiamo dove vogliamo arrivare».

Presidente, si può dire che questa Luparense vuole arrivare il più in alto possibile? «Ci sono Treviso e Chievo in pole, piazze e squadre importanti, protagoniste di mercati fuori categoria. Noi, come altre compagini, vogliamo rompere le uova nel paniere a questo duo, consci dell'obiettivo che abbiamo in testa e che non intendiamo svelare in questo momento».

Intanto l'opera di ricostruzione della squadra è stata affidata al direttore sportivo Briaschi. Un nome una sicurezza da queste parti. «Di lui mi fido ciecamente. Conosce come le sue tasche San Martino di Lupari e dintorni».

28 giocatori al raduno. C'è ancora spazio per qualche innesto dal mercato o si pensa a sfoltire? «C'è qualche Juniores aggregato per il ritiro, ma il mio sogno è non toccare più la rosa sino al termine della stagione. Il motivo? Facile, vuol dire che abbiamo azzeccato tutte le scelte. Speriamo di avere trovato dei veri uomini, anche perché la squadra è al completo. La piazza di San Martino di Lupari chiede ai giocatori senso di appartenenza ed identificazione. I ritorni di Gnago e Chajari, insieme alle riconferme dello scorso anno, sono da leggere proprio in quest'ottica. Credo abbiamo fatto le scelte giuste, ora c'è solo da seguire gli ordini di Masitto e lo staff».

Dopo i tanti successi nel calcio a 5, ha capito come creare la stessa alchimia per vincere in D con la Luparense? «Dopo 30 anni di esperienza alla presidenza del calcio a 5 e quello ad 11 posso dire di averne viste tante e ripercorrendo i successi sottolineo l'importanza della guida tecnica. Quando c'è stato un allenatore molto molto importante e bravo a San Martino di Lupari abbiamo vinto. Il mister, per come vedo il calcio, conta il 70% nella costruzione di una mentalità vincente e nell'ottenimento dei risultati. Poi è ovvio che ci vogliano anche lo staff e i giocatori, perché alla fine sono quest'ultimi che vanno in campo. La mia alchimia è semplice: società, allenatore, giocatori, staff, magazzinieri, autista del pullmann, tutti devono remare dalla stessa parte. Il calcio è fatto di qualche di insondabile e il confine tra vittoria e sconfitta è talmente sottile, che ogni parola e gesto di chi lavora per la squadra fa la differenza».