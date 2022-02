Serie D, girone C: ritorno alla vittoria per la Luparense, ora è terzo posto

Missione terzo posto compiuta! Dopo due mesi di digiuno e cinque pareggi consecutivi, la Luparense ritrova la vittoria nel recupero della 17°giornata del campionato di Serie D girone C. 2 a 0 netto per gli uomini di Zanini contro l’Ambrosiana. FInalmente una prova concreta dei Lupi, che abbinano bel gioco a risultati, in un inno al pragmatismo e allo spettacolo molto caro al presidente Zarattini e tutti gli appassionati del Casée.

LA CRONACA

Un po' di turn over per il tecnico rossoblu con Beccaro, Pilastro e Chajari in campo dal 1'. I veronesi scelgono il 4-3-3 con Boix al centro dell'attacco ed è proprio il centravanti spagnolo ad impegnare Plechero in avvio. I Lupi ribattono poco dopo con il solito Boron, puntuale come sempre sulla sinistra e perfetto al cross per la testa di Rivi che preferisce giocare di sponda per il collega Cardellino. Il tiro dell'argentino viene salvato da Nannetti. Ancora duello Plechero-Boix, con il portiere rossoblu bravo e fortunato sul colpo dell'ispanico e poi aiutato dal palo sul colpo di Menolli. Dall'altra parte la Luparense amministra difensivamente la gara e trova il vantaggio con Ruggero che svetta di testa su calcio d’angolo e sblocca la gara al 37'. Seconda marcatura per il classe 2000 in questo campionato.

Nella ripresa la Luparense continua a gestire il match, rischiando il pareggio al 61' con un altro palo, il secondo di giornata, di Menolli. La fortuna aiuta gli audaci e da quel campanello d'allarme i Lupi ne escono meglio con il neo entrato Vassallo. Proprio quest'ultimo a dieci minuti dal 90' viene steso in area da Menini. Rigore e ammonizione per il terzino veronese. Dagli 11 metri Rivi raddoppia e mette al sicuro il risultato sul 2-0. In questo pomeriggio soleggiato, sicuramente la più bella notizia di giornata, insieme all'insediemento in terza posizione. La corsa su Arzignano e Union Clodiense è appena cominciata.

Ecco il tabellino della gara del Casée odierna:

LUPARENSE (3-5-2): Plechero; Beccaro (67’ Zanella), Ruggero, Cherubin; Boron, Chajari, Rubbo (46’ Laurenti), Pilastro (74’ Meneghini), Cucchisi; Cardellino (46’ Vassallo), Rivi (83’ Rabbas). All. Zanini

AMBROSIANA (4-3-3): Nannetti; Turano, Dal Cortivo (43’ Menini), Leggero, Dall’Agnola (81’ Dabo Gnako); Menolli, Malagò (63’ Manconi), Trento; Ferrari (67’ Giordano), Boix, Righetti. All. Sammarco

Arbitro: Matteo Campagni (Firenze)

Reti: 37’ Ruggero, 81’ rig. Rivi

Ammonizioni: Menolli, Zanella, All.Sammarco,Menini