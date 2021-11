Serie D, girone C: Luparense giù, l'Arzignano vola al Casée

Seconda sconfitta consecutiva per la Luparense di mister Zanini contro l'Arzignano, nel match clou della nona giornata del campionato di Serie D girone C. 2 a 1 il risultato finale in favore della capolista, l'Arzignano Valchiampo, capace di sfruttare al meglio gli episodi nel primo tempo. Per i padovani nessun processo, ma tempo di riflettere si. In uno scontro diretto molto sentito come quello contro i vicentini, aldilà che sia mancato un pizzico di fortuna, serviva qualcosa di più in termini di grinta e voglia. Ora testa subito alla trasferta più lunga del girone, la settimana prossima, in quel di Cattolica. Tornare a fare bottino pieno sarà imperativo.

Il match si decide tutto nel primo tempo. Pronti via e dopo tre minuti di gioco ecco il vantaggio vicentino con Antoniazzi bravo a superare Plechero. La Luparense accusa il colpo e rischia di subire il secondo gol, ma al 33' trova il pareggio con Rubbo. Con il risultato riequilibrato la Luparense prova a battere il ferro finché caldo. Eppure la rete arriva ancora dal lato vicentino con Mornar. Siamo al 40' della prima frazione. Nella ripresa l'Arzignano gioca d'esperienza e interrompe regolarmente le azioni manovrate della Luparense. L'intensità degli uomini di Biancini ha sicuramente fatto la differenza, in un match deciso dai dettagli.

Di seguito il tabellino della gara:

LUPARENSE (3-5-2): Plechero; Cherubin, Beccaro (46’ Cavallini), Ruggero; Zanella, Boron, Boscolo (65’ Chajari), Rubbo (65’ Rabbas), Cucchisi; Raimondi (65’ Rivi), Cardellino All. Zanini

ARZIGNANO (4-3-1-2): Bacchin; Vessella, Bonetto, Molnar, Pasqualino; Antoniazzi, Casini, Forte (71’ Nchama); Beltrame (52’ Moras); Calì (71’ Gnago), Fyda All. Bianchini

MARCATORI: 4’ Antoniazzi, 34’ Rubbo, 40’ Molnar

AMMONITI: Boscolo, Ruggero, Beltrame, Cardellino, Gnago