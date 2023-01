Serie D, girone C: Luparense avanti con il minimo sforzo grazie a Solerio

Solerio ci prende gusto e con la sua seconda rete di fila regala alla Luparense tre punti di platino contro il Montebelluna ultimo in classifica. Una vittoria di corto muso, per citare Massimiliano Allegri, al termine di una gara poco spettacolare dei Lupi, ma tremendamente pratica. Zironelli torna a respirare, consapevole che contro l'Union Clodiense la prossima settimana servirà una versione decisamente superiore della Luparense. Bene il clean sheet di Voltan, altrettanto positivo il fatto che la zona play off ora sia distante solo quattro punti.

Mister Zironelli conferma il 3-5-2, proponendo delle modifiche sostanziali: Mané in difesa, Bia sull?out di destra e Solerio lanciato dal 1? sulla corsia opposta, nel ruolo in cui ha ben performato contro il Montecchio Maggiore. Montebelluna più abbottonato, con 4-1-4-1 teorico, che alla prova dei fatti è spesso un copertissimo 4-5-1. La gara si apre e si chiude al 21'. Corner di Beccaro e Solerio, in rovesciata, gonfia la rete. Secondo centro consecutivo per il difensore lombardo e vantaggio dei Lupi.

Nella ripresa c'è poco da commentare, con un Montebelluna veramente modesto in termini di idee e proposte offensive, e i Lupi abili a gestire la gara senza rischiare il pareggio. Al contrario, Gnago si divora il gol del raddoppio, Fasan fa venire qualche brivido al pubblico del Casée, ma non è tempo di scherzi. La Luparense torna alla vittoria. In attesa di tempi migliori, sono tre punti preziosi come l'ossigeno per la squadra del presidente Zarattini.



Questo il tabellino della gara del Casée:

Luparense-Montebelluna 1-0

(Primo tempo 1-0)

Luparense (3-5-2): Voltan; Mariutto, Montesano, Mané; Solerio, Beccaro (84? Rubbo), Boscolo (82? Casarotto), Toffanin (67? Maset), Bia; Bussi (74? Merkaj), Roberti (67? Gnago) All. Zironelli

Montebelluna (4-1-4-1): Rigon; Martin (58? Malandrino), Nava, Fabbian, Boccafoglia; Longato; Salvador (59? Sagrillo), Zago (80? Carlevaris), De Paoli; Akammadu (73? Butti) All. Bordin

Marcatori: 21? Solerio (L)



Espulsi: dall'85' l'allenatore del Montebelluna Bordin per proteste

Ammoniti: Roberti (L), Sagrillo (PM), Butti (PM)