Serie D, girone C: Luparense persa anche l'imbattibilità casalinga, il Caldiero espugna il Casée

Sarà un Natale amaro quello in casa Luparense, dopo l'imbattibilità casalinga perduta con il 2 a 0 del Caldiero al Casée. Una sconfitta che aiuta poco la squadra affidata a Cherubin in termini di morale e soprattutto di classifica. I punti dalla vetta ora sono otto, tante quante le squadre davanti in classifica. Il nono posto è uno scenario non previsto dal presidente Zarattini, dopo la faraonica campagna acquisti dell'estate passata. L'interrogativo sorge spontaneo: che cosa fare ora? Proseguire con il volonteroso e sicuramente preparato ex difensore di Cittadella e Padova, Cherubin, oppure affidarsi a qualche vecchia volpe della categoria per provare a ribaltare le sorti di una stagione che sta virando pericolosamente verso la delusione?

I Lupi contro il Caldiero sono caduti nei soliti difetti stagionali. Sovrastati in mezzo al campo, poco pungenti in avanti, salvati in più di un'occasione dal solito Voltan, uno dei pochi raggi positivi di questa annata sino ad oggi. Le reti di Rossi alla mezz'ora del primo tempo e di Pimazzoni dopo una cinquantina di secondi dall'avvio di ripresa. Mister Cherubin è sicuramente l'ultimo dei colpevoli di questa situazione, esattamente come lo era Zironelli. Il rigore sbagliato da Bussi al 70' e l'espulsione di Montesano al 90' sono la fotografia di un squadra depressa, bisognosa al più presto di certezze e soprattutto di staccare la spina per qualche giorno. Il mercato può aiutare, ma non può essere l'unica soluzione. La sosta arriva al momento giusto, con la speranza di vedere dei Lupi diversi, nell'atteggiamento soprattutto, dal prossimo 8 gennaio contro l'ostico Levico Terme.

Questo il tabellino della gara:

LUPARENSE (4-4-2): Voltan; Mariutto, Montesano, Solerio, Maset (55’ Cabianca); Rubbo (65’ Boscolo), Casarotto, De Leo (65’ Cescon), Beltrame; Roberti, Bussi All. Cherubin

CALDIERO TERME (4-3-1-2): Kuqi; Braga, Baldani, Rossi, Zanazzi; Boldini (87’ Cherubin), Filiciotto, Pimazzoni (76’ Cordioli); Manarin; Zerbato, Battistini All. Cacciatore

MARCATORI: 29’ Rossi (C), 46’ Pimazzoni (C)

AMMONITI: 32’ Montesano (L), 81’ Bussi (L), 85’ Boscolo (L)

ESPULSI: 90’ Montesano (L) per doppia ammonizione

TIRI (NELLO SPECCHIO): 5 (1) – 8 (6) FALLI: 9 – 4 CORNER: 3 – 4 RECUPERO: 0’ PT – 4’ ST

DIRETTORE DI GARA: Simone Gerardo Caruso (Viterbo)