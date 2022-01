Serie D, girone C: Aldegheri show, solo pareggio per la Luparense

Solo un pareggio nel rientro in campionato della Luparense contro il Caldiero Terme, nella 18°giornata del campionato di Serie D girone C. Esattamente come all'andata, vantaggio veronese e poi pareggio di marca rossoblu. I ragazzi di Mister Zanini con questo X interno rimangono al terzo posto in classifica con 32 punti, distanziando di un punto l'Adriese, sconfitta in casa dall'Union Clodiense. Resta saldo e perentorio in vetta l'Arzignano, che supera - con non poca fatica - l'Ambrosiana, mantenendo sempre i quattro punti di vantaggio sui veneziani dell'Union. Sabato prossimo, Covid permettendo, altro anticipo in programma contro le Dolomiti Bellunesi e con un ì'assenza importante: mancherà Nicolò Cherubin, ammonito e squalificato per la gara in terra bellunese.

LA CRONACA

Primo tempo equilibrato, con i Lupi che si fanno preferire nelle fasi iniziali. Ruggero al 5' mette di poco a lato un bell'invito su punizione del solito Boron. Zerbato pochi minuti dopo va in rete, ma il suo tocco di mano è evidente. Ribaltamento di fronte: Vassallo per Rubbo, ma Aldegheri para. Non sarà l'ultima della gara. Ti aspetti il vantaggio dei rossoblu, ma passa il Caldiero. Lancio lungo dalla difesa, Manarin aggancia, si gira in un fazzoletto e fulmina Plechero con un sinistro beffardo. Per i Lupi è uno shock, eppure caricano subito a testa bassa. Cardellino e Rubbo vanno vicini al gol del pareggio. Siamo al 24'. Sette minuti dopo acuto del Caldiero. Prima Rossignoli non aggancia il pallone da pochissimi passi e poi Zerbato coglie la traversa da posizione favorevole. Il raddoppio veronese è nell'aria e invece arriva il pari degli uomini di Zanini. Vassallo scarica un tiro veemente respinto da Aldegheri, ma sulla ribattuta ecco l'altro gemello del gol, Cardellino, pronto a battere l'estremo difensore veronese. Il momento sembra propizio per i padroni di casa, con Vassallo ancora protagonista al 40', ma il suo tiro al volo è respinto sulla linea dal centrale N'Ze. Nella ripresa il copione non cambia. Aldegheri si supera su Chajari al 49', Vassallo al 55' e Cardellino al 57'. Tre interventi dal sapore vagamente miracolistico. Al 61' Boscolo coglie la traversa, mentre al 68' Zanella va vicino al gol, ma il pallone finsce a lato. La gara riprende fiato prima del rush finale in cui l'occasione migliore è sui piedi di Boron, ma Aldegheri in giornata di grazia, dice di no.

La classifica non cambia molto, anche se il terzo posto in solitaria fa sorridere. Ora testa a sabato prossimo. A Belluno si appresta una battaglia da non prendere sottogamba.

IL TABELLINO DELLA GARA

LUPARENSE (3-4-1-2): Plechero; Zanella, Cherubin, Ruggero; Cucchisi, Boscolo, Chajari (42′ st Cavallini), Boron (31′ st Meneghini); Rubbo (28′ st Rabbas); Vassallo (18′ st Rivi), Cardellino. A disposizione: Galante, Arthur, Frison, Nallo, Pilastro. All. N.Zanini

CALDIERO (3-4-1-2): Aldegheri; N’ze Marcus, Baldani, Rossi; Cherubin (7′ st Burato), Filiciotto, Boldini (31′ st Moscatelli), Braga; Manarin(15′ st Viviani); Zerbato, Rossignoli (7′ st Lerco). A disposizione: Kuqi, Fornari, Baschirotto, Martone, Cacciatore. All. T.Chiecchi.

Arbitro: Stefano Foresti (Bergamo)

Gol: 15' Manarin, 32' Cardellino

Ammoniti: Cherubin, Vassallo, Boron, Meneghini Boron, Rossi

Recupero: 1′; 4′