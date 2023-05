Serie D, girone C: Gnago manda ai playoff la Luparense

Tutto in due minuti a Caldiero. Finisce in parità e alla Luparense basta e avanza per accedere ai playoff del girone C, grazie al vantaggio negli scontri diretti contro il Virtus Bolzano, appaiato a 53 punti. I Lupi chiudono il campionato con un filotto di 9 risultati utili consecutivi (6 vittorie e 3 pareggi), peggiorando di una posizione la classifica dello scorso anno, consci che l'anno prossimo in Serie D, con l'arrivo della Clivense e la grande attesa per Bassano e Treviso, sarà un campionato con un coefficiente di difficoltà decisamente superiore rispetto a quest'anno. Restano i rimpianti e un playoff da disputare la settimana prossima, con la prima gara contro l'Union Clodiense al Ballarin di Chioggia.

Primo tempo dominato dai rossoblu: Bussi colpisce la traversa al 5', Toffanin al 20' costringe agli straordinari Aldegheri, risponde Zanazzi, ma il suo tiro sibila il palo. Roberti lambisce il palo su traversone di Solierio, mentre in avvio di ripresa Mariutto per poco non trova il vantaggio. Nonostante le tante occasioni dei Lupi, al primo vero affondo il Caldiero passa. Punizione velenosa di Filicciotto e gli uomini di Cacciatore scattano avanti. Nemmeno il tempo di qualche cattivo pensiero, che la Luparense pareggia. Gnago scappa palla al piede e al termine dell'azione personale trova il gol del pareggio. Undicesima rete stagionale per l'ex Manzanese ed Arzignano. Rubbo si divora il sorpasso nel recupero e al 95' Beccaro calcia alle stelle il rigore del possibile 2 a 1. Alla fine sono playoff, ma che brividi.

Questo il tabellino

CALDIERO TERME – LUPARENSE 1-1

(Primo tempo 0-0)

CALDIERO TERME (4-3-1-2): Aldegheri; Braga (27’ Cinel), Baldani, Moretti, Zanazzi (81’ Lerco); Cordioli (66’ Pimazzoni), Boldini (67’ Manarin), Filiciotto; Viviani (72’ Battistini); Zerbato, Righetti All. Cacciatore

LUPARENSE (3-4-1-2): Voltan; Solerio, Montesano, Cabianca; Mariutto, Boscolo, Toffanin (88’ Rubbo), Russo (77’ Bia); Bussi (74’ Beccaro); Gnago, Roberti (66’ Merkaj) All. Zironelli

Reti: 58’ Filiciotto (C), 60’ Gnago (L)

Arbitro: Michele Criscuolo (Torre Annunziata)

Ammoniti: Montesano (L), Cordioli (C), Cabianca (L)

Note: TIRI (IN PORTA): 5 (1) – 8 (5) FALLI: 5-3 CORNER: 5-3 OFFSIDE: 2-3 RECUPERO: 2’ PT – 5’ ST