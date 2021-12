Serie D, girone C: Luparense da sballo, Campodarsego sconfitto con onore

Al termine di una gara elettrica, giocata su un campo pesantissimo e pieno di fango, la gloria nel derby dell'Alta Padovana va alla Luparense, capace di imporsi 3 a 1 sul Campodarsego di mister Masitto. Padroni di casa travolgenti e arrembanti nel primo tempo, in grado di trovare il gol grazie alla qualità dei suoi singoli e ad un gioco che esalta le caratteristiche dei vari Rubbo, Cardellino e Rivi. Un successo prezioso per i Zanini boys, che salgono in classifica a quota 27 punti assieme all'Adriese. Qualche rimpianto per il Campodarsego di Colombi e compagni, capace di tenere testa ad una delle corazzate del girone, ma incapace di mettere a segno le occasioni avute nel corso del match. I punti in classifica restano sempre tanti, 21, e l'obiettivo sempre lo stesso: dare fastidio a tutte le big del girone.

LA CRONACA

Terreno da calcio d'inglese d'altri tempi e lotta su ogni pallone, così si disegna il match nei primi minuti. Luparense che sfrutta il possesso palla per mettere in difficoltà gli ospiti, che già dopo 15 secondi hanno un'occasione con Colombi. Plechero para e blocca. Boron è il solito enigma per le difese avversarie e proprio da un suo sfondamento da sinistra, arriva la rete del vantaggio rossoblu. Il cross dell'11 dei Lupi è un cioccolatino per Cardellino, che di testa insacca. La Luparense controlla il gioco, ma il Campodarsego non ci sta. Alluci al 23' fa gridare al gol, ma il suo tiro si conclude vicino al palo alla destra del solido Plechero. Ancora Cardellino alla mezz'ora attiva la modalità Bierhoff e di testa costringe alla respinta Boscolo. È una gara vibrante, piena di ardore agonistico. Cocola, tra i migliori degli ospiti, prova il destro a giro, ma Plechero salva in corner. In chiusura di frazione, al 44' Mobilio apparecchia per Cocola che sfrutta un'indecisione tecnica di Plechero e sigla l'1-1. Si va al riposo sul pareggio, ma ad inizio ripresa, al 48' la Luparense rimette il muso davanti. Cardellino crea, Rivi confenziona con un destro ad incrociare il 2 a 1 locale. Il vantaggio dei Lupi destabilizza il Campodarsego, con Masitto chiamato a correre ai ripare e mettersi a specchio con la squadra di Zanini, con il 3-5-2. Prima del cambio di sistema di gioco, ecco Oneto dalla distanza subito a caccia del pari, ma Plechero si fa perdonare. La pioggia battente rende il campo sempre più difficile da calcare, ma all'82' ecco la sliding doors del match. Prevedella fugge sulla destra e crossa per Colombi che sulla linea di porta si divora il gol del possibile pareggio. Sorprende poco il terzo gol dei padroni di casa, con il solito Rivi all'ultimo minuto di recupero. Goduria Luparense, per il Campodarsego poco tempo per leccarsi le ferite e subito testa al prossimo match, in casa, contro lo Spinea.

Il tabellino della gara del Casée di San Martino di Lupari:



LUPARENSE: Plechero, Cucchisi, Zanella, Ruggero, Boscolo Papo (39′ st Pilastro), Cherubin, Cavallini, Rubbo (29′ st Rabbas), Cardellino (23′ st Chajari), Rivi, Boron (35′ st Frison). A disposizione: Secco, Bandeira, Bellon, Stringa, Beccaro. Allenatore: Zanini

CAMPODARSEGO: Boscolo Palo, Oneto, Marini (14′ st Messali), Buratto, Gentile (14′ st Zavan), Giacomazzi, Cocola (18′ st Lukanovic), Alluci, Colombi, Addiego Mobilio (14′ st Guitto), Cupani (31′ st Prevedello). A disposizione: Fortin, Pan, Lovato, Solinas. Allenatore: Masitto

Arbitro: Cardella di Torre del Greco (Pigantelli-Giannetti).

Reti: 21′ pt Cardellino, 44′ pt Cocola; 48' Rivi, 95' Rivi.

Ammoniti: Addiego Mobilio, Gentile, Boscolo Papo, Cucchisi.

Recupero 2′ e 5′.