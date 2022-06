Serie D, girone C: Luparense, Cardellino va al Mestre

Se Bussi è ad un passo, Juan Cardellino dopo appena una stagione con la Luparense saluta il Casée per approdare al Baracca, dove giocherà l'anno prossimo con il Mestre. 9 reti per l'italo argentino in questa stagione, secondo marcatore dopo Luca Rivi, e una marea di lavoro utile nella fase avanzata. Nella stagione 20-21 si era distinto ad Este: con la maglia dei padovani era risultato il miglior marcatore con 14 gol.

Per mister Zecchin, tecnico del Mestre, è il nativo di Mar del Plata l'uomo giusto per il gioco dei neroverdi, alla ricerca di uomini importanti per insidiare le super favorite Luparense, Dolomiti Bellunesi e i cugini dell'Union Clodiense, che proprio in mattinata hanno presentato mister 120 gol in Serie D Grasjan Aliù.