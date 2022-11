Serie D, girone C: Luparense beffata, gode il Cartigliano

Dopo la beffa di Osorio, ecco quella firmata Boudraa. Zona Cesarini stregata per la Luparese. E se sette giorni fa a Bolzano i punti persi sono stati tre, oggi al Casée i punti lasciati per strada sono due. Il pareggio per 1 a 1 contro il Cartigliano in casa Luparense fa male perché non permette a Zironelli di accorciare in classifica sulla capolista Union Clodiense. La testa della graduatoria è a 5 punti, ma con un pizzico di attenzione in più, i Lupi potrebbero duellare ancora più da vicino con la squadra di Andreucci, uscita sconfitta dal testa-coda di giornata sul campo del Torviscosa.

La rete di Rubbo al 20', un bel collo pieno dal limite su azione da corner, faceva presagire solo good vibrations pomeridiane per i Zironelli boys. Il Cartigliano ha sofferto il gioco tambureggiante dei padroni di casa, ma ha avuto il grande merito di restare attaccato alla partita e di colpire nel momento più inaspettato, quando tutto sembrava virare verso una vittoria rossoblu. La rete di Boudraa è un premio per la dedizione degli uomini di mister Ferronato, anche se ai punti avrebbe decisamente meritato di più la Luparense.