Serie D, girone C: la Luparense cala il tris, Cartigliano spazzato via

Vittoria senza storia per la formazione di mister Zanini, che riscatta gli ultimi deludenti risultati, ritrovando fiducia, gioco e reti in vista dei playoff. Zanella nel primo tempo porta avanti i Lupi, mentre nella ripresa Rabbas e Rivi cristallizzano il risultato tra il 74' e l'85'. Per l'ex Trento diciannovesimo centro della sua stagione e probabilmente meriterebbe palcoscenici più prestigiosi della Serie D. Con questa vittoria la Luparense conquista l'accesso matematico ai playoff.

LA CRONACA

Nel primo tempo si fa sentire il caldo di maggio e i ritmi sono piuttosto blandi. Sussulto dei rossoblu al 15' con Vassallo, palla a lato. Serve un episodio su palla da ferma per sbloccare la gara, come al 28' quando Chajari telecomanda un pallone perfetto per Zanella.Terza rete stagionale per il difensore dei rossoblu. I ragazzi di Ferronato cercano il possesso palla, ma senza costrutto. Piva sventa un pallone vagante inseguito da Di Gennaro. Unico sussulto di marca vicentina del primo tempo. Discorso diverso nella ripresa, con Miniati ed Affolati che vanno vicini al gol, ma Piva c'è e sventa ogni tentativo pericoloso. Fatti sfogare gli ospiti, ecco la grande squadra che chiude l'incontro. Al 74' Rabbas trova un gol incredibile, il sesto del suo campionato. Undici minuti dopo ecco il tris. Assist sempre di Rabbas e Rivi traforma in oro il pallone vagante. Tutto troppo facile per la Luparense. Ora la testa andrà tutta ai playoff, dove l'avversario sarà l'Adriese di mister Vecchiato.

Ecco il tabellino della gara del Casée:

LUPARENSE (3-4-1-2): Piva; Zanella, Beccaro, Ruggero; Rabbas, Cavallini (59’ Boscolo), Chajari, Stringa (46’ Cucchisi); Rubbo (59’ Laurenti); Cardellino (81’ Rivi), Vassallo (70’ Boron). All. Zanini

CARTIGLIANO (3-5-2): Zecchin; Buson, Pregnolato, Affolati; Stevanin (82’ Romagna), Miniati (82’ Appiah), Pelizzer (70’ Murataj), Simic (70’ Lunardon), Mantovani (58’ Zanini); Di Gennaro, Barzon. All. Ferronato

Arbitro: Antonio Montesi (Crotone)

Reti: 28’ Zanella (L), 74’ Rabbas (L), 85’ Rivi (L)

Espulsi: 90' Ruggero per doppia ammonizione

Ammoniti: Cavallini, Di Gennaro, Ruggero

Recupero: 1'; 3'