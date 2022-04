Serie D, girone C: Luparense forza 3, Cattolica annichilito

Tre gol, tre punti e terzo posto confermato per la Luparense al termine di questa 27°giornata di campionato nel campionato di Serie D girone C. Luparense nel segno del 3, capace di rialzare subito la testa dopo la sconfitta con l'Arzignano. Il pareggio dell'Adriese a Levico è la quarta buona notizia del pomeriggio, perché significa +3 sull'Adriese al quarto posto. Una scorpacciata di positività per i Lupi, attesi sabato prossimo da un derby molto difficile contro l'Este di mister Pagan al Nuovo Comunale.

LA CRONACA

Turn over per mister Zanini, con sei cambi rispetto all'Arzignano. Rubbo al 6' scalda i pugni di Scotti, mentre Sakaj di testa trova solo l'esterno della rete. I Lupi azzannano l'avversario poco oltre la metà del primo tempo. Al 23' Frison trova l'angolino con un sinistro dal limite dell'area imparabile per Scotti. La traversa di Cavallini è un'ulteriore dimostrazione della superiorità della Luparense, certificata dal raddoppio sfiorato di Cardellino poco dopo. Laurenti - appena entrato - salva sulla linea sul tiro D'Angelo, ma è l'ultimo brivido per i Lupi, che trovano il raddoppio con Cardellino su assist al bacio di Meneghini. La ripresa si apre con il botto, perché Laurenti si conferma un grande innesto e dopo pochi secondi trova il 3 a 0 per i rossoblu. La gara nel secondo tempo scorre liscia per i padovani. Rivi colpisce l'esterno della rete, mentre Laurenti va vicino alla doppietta in due occasioni. Scotti sempre attento C'è gloria anche per il 2004 Piva, protagonista sul destro di Padulano.

Ecco il tabellino della gara di San Martino di Lupari:

LUPARENSE (3-4-1-2): Piva; Zanella, Frison, Ruggero (49’ Beccaro); Arthur (73’ Cucchisi), Cavallini (49’ Pilastro), Chajari, Meneghini; Rubbo (38’ Laurenti); Cardellino, Rivi All. Campi

CATTOLICA (5-3-2): Scotti; Pipoli, Palazzi (44’ Nanni), D’Angelo, Morri, Sakaj (49’ Leonetti); Montesi (49’ Abubakar), De Angelis (78’ Aprea), Sami; Rabbeni (79’ Moricoli), Padulano All. Bardi

Arbitro: Torreggiani (Civitavecchia)

RetiI: 23’ Frison, 44’ Cardellino, 46’ Laurenti

Ammonizioni: Cavallini

Corner: 3 – 5