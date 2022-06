Serie D, girone C: Luparense, sarà Cherubin il vice di Zironelli?

Una conferma in stand by che sa di predestinazione. Dopo una carriera ad inseguire gli attaccanti di ogni categoria, da marzo Nicolò Cherubin ha appeso le scarpette al chiodo e ripartito dalla panchina. Precisamente come vice allenatore. Dove? Nell'ultima squadra della sua carriera, la Luparense del presidente Zarattini. Dopo i mesi di apprendistato con mister Zanini, ora per l'ex Cittadella e Padova si dischiudono le porte dell'accademia di Mauro Zironelli, neo tecnico dei Lupi, noto per far giocare le sue squadre in modo brioso ed offensivo. Al nativo di Cittadella, classe 1986 l'ultima parola, prima dell'ufficialità definitiva.

Nel frattempo dalle colonne del Gazzettino, edizione di Padova, torna a parlare il presidente Zarattini: "Vogliamo allestire una squadra competitiva come è giusto che sia nel momento in cui abbiamo preso Zironelli. È difficile mettere in piedi tutti i tasselli giusti, di sicuro sarà una squadra giovane e che rispecchia i valori del tecnico. Abbiamo già dei fronti aperti, ma al momento non c'è nulla di concreto. Mancano 40 giorni all'inizio del ritiro e possono presentarsi occasioni"