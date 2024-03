Serie D, la Luparense sprofonda nel baratro playout! Il Chions manda all'inferno Bagatti

Sprofondo Luparense. La squadra del patron Zarattini perde il delicatissimo scontro salvezza pre pasquale contro il Chions e cade a piedi uniti, momentaneamente, in zona playout. Con 18 punti in 18 gare la gestione Bagatti è al dir poco fallimentare e perfettamente in linea con la posizione in classifica della squadra. Il tutto a fronte di investimenti molto ingenti da metà novembre in poi, con giocatori di altissimo lignaggio approdati a San Martino di Lupari incapaci di riuscire a dimostrare le loro qualità. Si naviga a vista nell'Alta e a questo punto non sono da escludere ulteriori colpi di teatro nelle prossime ore per quanto riguarda il mantenimento o meno della guida tecnica.

Un dato è inconfutabile: sotto la tanto vituperata gestione Coletti delle prime 11 giornate, con le sue criticità annesse, una rosa molto giovane e un progetto condiviso tra direzione sportiva e allenatore, i Lupi erano a -1 dalla zona playoff, mentre ora è meglio guardarsi le spalle senza scherzare troppo con i fuochi della bassa classifica. Inutile nascondere la polvere sotto il tappeto: ora la Luparense rischia grosso. E se è vero che la settimana prossima arriva lo scontro diretto contro il Breno, attardato di 8 punti in classifica, è pur vero che da una squadra costruita per competere ad altissimi livelli e con uno dei budget - da novembre in poi - tra i più alti della categoria, è sacrosanto attendersi ben altri risultati e un gioco perlomeno con un'idea. La ricerca dell'episodica, come si sta vedendo in questo periodo ai piani superiori nella Juventus, può pagare nel breve termine, non a lungo termine.



Anche nella gara del Casée odierna si è vista la solita Luparense: gagliarda e sciupona nel primo tempo, che riesce ad andare in vantaggio in apertura delle ripresa al 52' con De Zen, uno dei pochi superstiti dell'ancien regime gabrielliano, ma poi si spegne. Prima Tarko, un minuto dopo il centro dell'ex terzino del Cittadella, e poi Bolgan al 61' fissano il risultato sul definitivo 2 a 1 per i friulani. A poco servono gli assalti nel finale, con Bainco, Romano e Vetere che vanno vicini al pari con scarsa fortuna annessa.

Sarà una Pasqua piena di mugugni e attente riflessioni a San Martino di Lupari. Bagatti, riuscirà a mangiare la colomba?

Questo il tabellino della gara:

Luparense: Groaz, De Zen, Blesio, Graziano, Lo Duca (68' Bianco), Semenzato, Arduini (68' Callegaro), Marino, Gabbianelli (38' Vetere), Buongiorno (81' Romano), Calì. All. Bagatti



Chions: Tosoni, Severgnini, De Anna (70' Tomasi), Bolgan (74' Carella), Valenta (60' Borgobello), Cucchisi (93' Musumeci), Reschiotto, Papa, Tarko (74' Grizzo), Ba, Zgrablic. All. Stocco



Marcatori: 52' De Zen (L), 53' Tarko (C) e 61' Bolgan (C)



Ammonizioni: De Zen (L), Zgrablic (C), Graziano (L), Vetere (L), Grizzo (C)



Recuperi: 1'; 4'

Gli altri risultati:

Adriese-Cjarlins 0-0, Bassano-Montecchio Maggiore 4-5, Luparense-Chions 1-2, Monte Prodeco-Atletico Castegnato 0-0, Mori Santo Stefano-Breno 1-2, Portogruaro-Mestre 0-3,

La classifica aggiornata

Union Clodiense 64, Dolomiti Bellunesi 53*, Bassano 53, Treviso 48, Portogruaro 43, Campodarsego 42, Este 42, Mestre 42, Monte Prodeco 41, Montecchio Maggiore 40*. Chions 38,​ Adriese 38, Luparense 35, Atletico Castegnato 31, Breno 27, Cjarlins Muzane 26, Virtus Bolzano 15, Mori Santo Stefano 15



Le altre gare della 29°giornata: Campodarsego-Union Clodiense, Virtus Bolzano-Este, Dolomiti Bellunesi-Treviso