Serie D, girone C: la Luparense ringrazia Milan, con il Cjarlins è solo pareggio

E alla fine la Luparense deve ringraziare Milan, che al 97' salva il pareggio casalingo contro il Cjarlins Muzane. Una mezza battuta d'arresto o un buon punto per i Lupi? Interrogativo interessante, perché la Luparense, senza timore di smentita, è la favorita numero uno del girone C del campionato di Serie D. Il Cjarlins Muzane approdato al Casée è stato arrembante fin dal primo minuto, ha trovato il vantaggio con Banse nel primo tempo e solo con l'inferiorità numerica ha accusato il colpo, anche se fino all'ultimo istante ha rischiato di portare a casa l'intera posta in palio. Persano e Milan hanno risolto il cubo di rubik odierno per la Luparense, ma Zironelli è obbligato ad alzare il livello di gioco dei suoi.

I quattro punti conquistati in queste prime due partite, alla luce degli scontri avvenuti, sono positivi per i Lupi. Così come aver resistito alle folate dei ragazzi di Tiozzo, molto pericolosi nel primo tempo con Valenti e Banse. Proprio quest'ultimo timbra il cartellino al 37' e manda agli inferi la Luparense. La risalita della Luparense arriva proprio dopo lo schiaffo. Beccaro e Rubbo si caricano sulle spalle la squadra, i cambi nella ripresa regalano fosforo e brillantezza, mentre l'espulsione di Gjoni al 54' complica i piani di Tiozzo. Il subentrante De Leo, classe 2002, è una spina nel fianco della difesa friulana e da una sua idea nasce il pareggio, con Gnago in versione rifinitore e Persano bomber. I Lupi pareggiano. La prima rete della punta leccese è una bella soddisfazione personale, che rischia di restare fine a se stessa se al minuto 97 Milan non ipnotizza dagli undici metri Mignogna.

Settimana prossima trasferta vicentina contro il Montecchio Maggiore, in crisi d'identità, prima ancora che di risultati. L'imperativo sarà riprendere la marcia al meglio.

IL TABELLINO

LUPARENSE – CJARLINS MUZANE 1-1

(Primo tempo 0-1)

LUPARENSE (3-4-1-2): Milan; Mariutto, Maset (59’ De Leo), Solerio; Beltrame (70’ Russo), Boscolo (59’ Mané), Beccaro (71’ Persano), Bia (59’ Cescon); Rubbo; Gnago, Bussi. All. Zironelli

CJARLINS MUZANE (4-2-3-1): Barlocco; Zacccone (85’ Bianco), Syku, Codromaz, Alesso (88’ Mignogna); Gerevini, Addae; Banse (74’ Parise), Cattaneo (57’ Di Maira), Valenti (67’ D’Appolonia); Gjoni. All. Tiozzo

DIRETTORE DI GARA: Gerardo Garofalo (Torre del Greco)

MARCATORI: 37’ Banse (CM), 81’ Persano (L)

ESPULSI: al 54’ Gjoni (CM) per gioco scorretto

AMMONITI: Boscolo (L), Addae (CM), Mariutto (L), Manè (L), Bianco (CM)

TIRI (NELLO SPECCHIO): 7 (6) – 5 (4)

FALLI: 12 – 9

CORNER: 4 – 3

SPETTATORI: 1000