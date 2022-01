Serie D, girone C, Luparense: colpo Laurenti dal Legnago

Mercato dilettanti in costante ebollizione in serie D. Un po' per necessità, visti ancora i molti casi di contagio da Covid-19 di molti interpreti nelle rose del girone C, un po' per rinforzare in maniera consistente le proprie rose. Come nel caso delle big del girone. Tra queste ecco la Luparense che chiude un super colpo per la categoria: il centrocampista Gianluca Laurenti.

In mezzo al campo i Lupi erano già più che attrezzati con i vari Boscolo Papo, Cavallini, Rubbo, mancava però la ciliegina sulla torta e con Gianluca Laurenti sono stati esauditi i desideri di mister Zanini. Il 31enne centrocampista vanta un curriculum di grandissimo rispetto con esperienze in con Delta Porto Tolle e Altovicentino, ma soprattutto tanto calcio professionistico tra Modena, Vicenza, Bassano e Spal. Un innesto di qualità, che certifica una volta di più, le grandi ambizioni in questa stagione della Luparense per il sogno promozione.