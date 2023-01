Serie D, girone C: Luparense, crisi senza fine. Anche il Montecchio passa al Casée

Pare non avere fine la crisi della Luparense, alla seconda sconfitta consecutiva in campionato, la quarta nelle ultime cinque partite, contro il Montecchio Maggiore di mister Vittadello. Uno svolgimento di campionato impronosticabile per l'armata costruita in estate - e rifinita nel mercato invernale - dal presidente Zarattini. Inutile ripetersi, in Serie D con i grandi nomi in panchina e in campo si vince, a patto di una solidità ambientale e societaria che evidentemente in casa Luparense è ancora mancante o perlomeno in lenta e difficile costruzione.

Mister Zironelli, 53 anni compiuti nella giornata di sabato, alla vigilia chiede più praticità e meno bellezza ai suoi. Richiesta inascoltata perché al Casée i mugugni dagli spalti partono molto presto, sin dal 16' quando Visinoni sfrutta un assist perfetto di Grulic e beffa Voltan. Il colpo è duro, Grulic sfiora il raddoppio al 22', mentre guardando in casa Luparense il solo Roberti in avanti non è adeguatamente supportato da Merkaj.

Nella ripresa il Montecchio confeziona il raddoppio con un classico contropiede a firma Felix Borgo (53'), punta classe 2002 molto interessante. Con il doppio vantaggio i berici gestiscono il risultato, anche se i Lupi perlomeno ci mettono cuore e grinta per riequilibrare la situazione. Petre salva su Roberti al 57', mentre un minuto dopo Rubbo si vede annullare il gol per un fuorigioco millimetrico. Starda si divora il tris e i Lupi all'80 tornano a sperare con capitan Solerio, l'ultimo ad arrendersi, a segno. Nel finale Petre si esalta su Roberti e Boscolo, mentre Vulic, ça va sans dire, si divora la terza rete sempre in contropiede per i vicentini. Come a Carlino il cuore non basta ed ora la classifica preoccupa, con solo tre i punti di vantaggio sulla zona play-out. Chi l'avrebbe mai detto ad inizio stagione?

Il tabellino della gara del Casée:

LUPARENSE – MONTECCHIO MAGGIORE 1-2

(Primo tempo 0-1)

LUPARENSE (3-4-1-2): Voltan; Zanini, Solerio, Maset; Russo (54’ Montesano), De Leo (75’ Toffanin), Casarotto (54’ Beccaro), Beltrame; Rubbo (75’ Boscolo); Merkaj, Roberti. All. Zironelli

MONTECCHIO MAGGIORE (4-3-1-2): Petre; Affolati (74’ Zanella), Equizi, Seno (87’ Munoz), Crestani; Djuric, Burato, Ferchichi; Visinoni (68’ Starda); Borgo (59’ Rocco), Gulic. All. Vittadello

Arbitro: Francesco Masi (Pontedera)

RetiI: 16’ Visinoni (M), 53’ Borgo (M), 80’ Solerio (L)

Ammonizioni: Casarotto (L), Beltrame (L), Equizi (M)

LA CRONACA