Serie D, girone C: Luparense cuore infinito, pari e rimonta sulla Dolomiti Bellunesi

La Luparense conserva l’imbattibilità casalinga contro una coraggiosa e a tratti convincente Dolomit Bellunesi, pareggiando per 2 a 2. Sconfitta evitata grazie al ribaltone operato all'intervallo da Zironelli e alla qualità della rosa padovana. Un pareggio agrodolce per tanti motivi: un primo tempo letteralmente buttato via, il sorpasso in classifica del Legnago di mister Donati (prossimo avversario dei rossoblù) e la testa della classifica che si allontana, con la vittoriosa Virtus Bolzano sul campo del Portogruaro ora a sette punti. Una Luparense ancora una volta in modalità Godot, sempre all'inseguimento, bisognosa di prendere schiaffi prima di reagire, sprecona, con tanti punti persi in questo girone d'andata per cattivi approcci iniziali.

Gara vera, nonostante le temperature artiche, al Gianni Casée. A raffredare ulteriormente il pubblico di casa ci pensa Svidercoschi al 2' portando avanti i bellunesi con una splendida azione personale culminata con un sinistro chirurgico che va a infilarsi nell’angolino basso: nulla da fare per Voltan, quarta rete in campionato per l’attaccante classe ‘99, al secondo centro consecutivo dopo quello all'Union Clodiense. I Lupi, sotto shock, ballano nei primi 45 minuti e nel recupero Artioli bissa, sfruttando un errore clamoroso di Cabianca.

Nell'intervallo, come detto, Zironelli torna al 3-4-1-2 ultra offensivo visto fino alla gara con il Mestre con tre cambi: dentro De Leo, Rubbo e il neoacquisto Merkaj per i deludenti Mané, Casarotto e Cescon. Come per incanto i Lupi trovano le geometrie perdute e con l'ingresso di Beccaro, a quindici minuti dalla fine per un apatico Bussi, trovano due reti di pregevole fattura. Montesano bagna l'esordio risolvendo una mischia al 79', mentre il pareggio arriva sette minuti più tardi con Gnago sempre su azione da corner.



Contro il Legnago, già conosciuto in Coppa ad inizio stagione, servirà la migliore Luparense possibile per fare punti.



Questo il tabellino della gara del Casée:

LUPARENSE-DOLOMITI BELLUNESI 2-2

GOL: 2’ Svidercoschi (DB), 45+1’ Artioli (L), 79’ Montesano (L), 86’ Gnago (L)

LUPARENSE: Voltan; Cabianca, Manè (st 1’ Merkaj), Montesano, Mariotto; Boscolo, Casarotto (st 1’ Rubbo), Beltrame, Bussi (st 31’ Beccaro); Gnago, Cescon (st 1’ De Leo). A disposizione: Milan, Bia, Zanini, Carossa, Toffanin. Allenatore: M. Zironelli.

DOLOMITI BELLUNESI: Virvilas; Cucchisi (st 45’ Toniolo), Alari, Conti, Macchioni; Arcopinto (st 38’ Alcides), Tuninetti, De Carli (st 11. T. Cossalter); Artioli; Corbanese (st 19’ Fernandez), Svidercoschi. A disposizione: Di Tommaso, A. Cossalter, Filippin, Faraon. Allenatore: D. Zanin.

ARBITRO: Anna Frazza di Schio (assistenti: Angelo Macchia di Moliterno e Marco Fontana di Schio).

NOTE. Ammoniti: Bussi, Tuninetti, Beltrame, Montesano, Artioli, Rubbo, Cucchisi. Angoli: 11-1 per la Luparense. Recupero: pt 1’; st 4’.