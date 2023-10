Vetere fa e disfa, la Luparense rimanda l'appuntamento con i 3 punti

Appuntamento con la vittoria rimandato per la Luparense di Coletti, che dopo due ko consecutivi contro Bassano e Campodarsego non va oltre il pari casalingo con la Dolomiti Bellunesi dell'ex Zanini. I Lupi salgono a quota 13 in classifica e nonostante il controllo del gioco per gran parte del match, non riescono ad essere concreti sottoporta, come auspicato alla vigilia da Coletti. Succede tutto nei primi 14 minuti di gioco con l'ex ala del Villafranca Veronese Matteo Vetere come protagonista. Il classe 2004 entra nel bene e nel male in entrambe le marcature della giornata. É proprio l'esterno destro offensivo a portare avanti i Lupi al 6' che sfrutta l'errore in uscita del portiere ospite e deposita la rete del vantaggio dei padroni di casa. Sembra un sabato in discesa, ma il pareggio delle Dolomiti si materializza al 14' sempre con Vetere, che in fase di copertura anticipa tutti nella propria area ma deposita involontariamente la sfera alle spalle di Ballato.

Il pari non demoralizza i Lupi, che continuano a controllare il campo e il possesso del pallone, ma non sono cinici quando arrivano davanti a Virvilas, come nel caso di Bongiorni al 36'.

Nella ripresa la sfida diventa una sabbia mobile tattica. Bangal protesta per un fallo in area, ma per il direttore di gara è il 9 dei lupi ad aver commesso l'intervento da sanzionare ed estrae il giallo. Gli ospiti sfiorano la rete con Cozzari, ma Ballato para. É l'unica occasione degna di nota degli ospiti.

Questo il tabellino della gara:

Luparense-Dolomiti Bellunesi 1-1 (1-1 p.t.)



Luparense: Ballato, De Zen (87' Marrone), Blesio, Carboni, Puca, Grandis (90' Romizi), Marino (70' Ferrara), Bongiorni (56' Cancello), Vetere (78' Bigonzoni), De Cerchio, Bangal. All. Coletti



Dolomiti B.: Virvilas, Grieco (61' Capacchione), Perez, Tiozzo, De Paoli, Nunic (67' Biancheri), Cozzari (75' Cossalter), Masut (75' Bandaogo), Mazza, Toniolo, Tardivo. All. Zanini



Marcatori: 6' Vetere (L), 14' Aut. Vetere (D)



Ammonizioni: Grieco (D), De Cerchio (L), Bangal (L), Cancello (L)