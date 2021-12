Serie D, girone C, Luparense: due colpi di mercato per i Lupi, ecco Vassallo e Nallo

Come riportato dal sito ufficiale della Luparense Calcio, per la squadra del presidente Zarattini è ufficiale "aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Mirco Vassallo, attaccante classe 1993, proveniente dalla Sangiovannese e di Nicolas Nallo, difensore classe 2002, proveniente dal Brindisi".

Due super acquisti, due giocatori pronti all'uso per i rossoblu. Sul primo c'è poco da aggiungere. Punta centrale in grado di segnare in tutti i modi e in tutte le categorie. Nativo di Genova Vassallo vanta una proficua carriera in serie D, per 109 presenze e 31 gol. Negli ultimi anni si è distinto al Vado, Ligorna, San Marino e addirittura ha giocato in Europa League con il team sanmarinese del Tre Fiori, siglando una rete contro i gallesi del Bala Town in 5 presenze nella competizione. Negli ultimi due anni grande continuità in fase realizzativa. Prima 15 reti al Progresso la scorsa stagione, poi in questo avvio di campionato con la Sangiovannese 6 gol in 13 presenze. Con Rivi e Cardellino si prospetta un reparto offensivo molto affollato.

Nicolas Nallo è un giovane centrale in grado di giocare a 3 e a 4 in maniera indifferente. Nella sua carriera Racing Fondi, Latina, Frosinone e Ternana. Nella stagione 2018/2019 debutta in serie C con il Rieti, per essere poi ingaggiato da Cjarlins Muzane e Brindisi, con in mezzo una breve parentesi nel San Luca.

Innesti di qualità ed esperienza per mister Zanini. Di seguito le dichiarazioni di Vassallo, Nallo, il direttore sportivo Briaschi e il presidente Zarattini, ai canali social rossoblu:

Mirco Vassallo: “Nei giorni scorsi sono stato contattato dal Direttore Briaschi e da Mister Zanini e ne sono rimasto lusingato. Ho visto in loro le stesse idee e la stessa visione che mi anima quotidianamente. Determinante per il mio arrivo a San Martino di Lupari è stata anche la figura del Presidente Zarattini. La sua ambizione ed il suo desiderio di primeggiare mi hanno contagiato. Voglio anch’io provare a vincere qualcosa sin da subito, darò tutto sul campo perché ciò accada presto.”

Nicolas Nallo: “Di recente ho avuto un’ esperienza al Cjarlins Muzane ed avevo sentito parlare in termini lusinghieri della Luparense. Per cui, quando il Direttore Briaschi mi ha contattato, non ho avuto esitazioni. Vengo da una parentesi non semplicissima a Brindisi in serie D, in cui occupavamo una posizione di bassa classifica. La possibilità invece di disputare un campionato di vertice, mi stimola particolarmente. Vorrei provare a vincere qualcosa ed in particolare vorrei riassaporare le emozioni della stagione in serie C a Rieti. Non lo nascondo, voglio tornare prima possibile a disputare il campionato di serie C e la Luparense è l’ ambiente ideale. Il Presidente è un vincente e questa e già di per sé una garanzia. Trovo poi dei giocatori che conoscevo già come Rivi o come Cherubin, che gioca pure nel mio ruolo. Cercherò di carpire dalla loro esperienza tutto quanto possibile per integrarmi nel team e per affermarmi come giocatore e come uomo.”

Presidente Stefano Zarattini: “Accogliamo con gioia gli arrivi di Mirco Vassallo e Nicolas Nallo, due elementi di grande valore, ma soprattutto due persone per bene. Per entrare a far parte della grande famiglia della Luparense sono fondamentali doti tecniche ma anche qualità umane ed anche in questo caso abbiamo fatto centro. I nuovi arrivi ci aiuteranno certamente a traguardare i nostri obiettivi ed a rimontare in classifica il più possibile. Il campionato è ancora lungo e noi non molliamo di certo. Do il benvenuto nella grande famiglia rossoblù a Mirco e Nicolas, augurando loro buon lavoro a partire già dall’ impegnativo match di sabato.”

Alberto Briaschi, direttore sportivo Luparense FC: “Avevamo detto nelle scorse settimane che qualora ci fosse stata la possibilità di migliorare la rosa, avremmo valutato qualche operazione di mercato. E con Mirco Vassallo e Nicolas Nallo andiamo in effetti a puntellare attacco e difesa con due profili di assoluto rilievo. Mirco è un centravanti con tanta esperienza in serie D, che ha sempre segnato con continuità durante la sua carriera, potendo vantare anche un’ esperienza importante in Europa League. Nicolas è un giovane difensore molto duttile che può occupare più posizioni in campo ed è già piuttosto esperto avendo già debuttato in serie C. Porgo loro un caloroso benvenuto tra i lupi ed insieme a tutta la società auguro un buon lavoro in vista dei prossimi probanti impegni che ci attendono.”