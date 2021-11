Serie D, girone C: pareggio con tante emozioni, ma zero gol tra Luparense ed Este

È stato un derby in cui lo spettacolo c'è stato, i gol no. Alla fine il pareggio per 0 a 0 nel derby dell'undicesima giornata tra Luparense ed Este regala un punto a ciascuno che non accontenta, ma nemmeno dispiace, a nessuno. Per la Luparense, la testa della classifica si allontana sempre di più, mentre per l'Este c'è da tenersi stretti la prestazione occhi negli occhi con avversari ben più strutturati.

LA CRONACA

Chajari titolare, Rubbo dalla panchina a causa di un lieve risentimento muscolare. Zanini sorprende subito gli addetti ai lavori prediligendo un 3-4-1-2 speculare a quello di Pagan. Al Casée si parte con grande rispetto e le occasioni latitano sino al 9'. Cardellino libera al tiro Raimondi, ma il tiro dell'ex Padova è di poco alto sopra la traversa. L'Este risponde con Espinar, ma la conclusione del partner di Garcia Boix si perde alla sinistra di Plechero. Proprio lo spagnolo al 23' scalda i guanti a Plechero e poi in acrobazia va vicinissimo al vantaggio, sfiorando la traversa. I Lupi si ridestano e dopo il gol annullato a Zanella per fuorigioco, ancora con Raimondi sfiorano il colpo grosso. Taiwo prova a sorprendere Plechero di pallonetto, ma non fa i conti con Cucchisi che salva. Pagan incarta Zanini a livello strategico e nella ripresa il match per la Luparense si complica ancora di più quando Luca Tagliente di Brindisi sbtte fuori Boscolo. Un vero peccato, anche alla luce delle occasioni crate da Cardellino e Chajari, che costringono agli straordinari Peixoto. Con l'Este in superiorità numerica inizia un'altra gara ancora. Zanetti prima impegna severamente Plechero e poi sibila il palo con una girata al volo. Nel finale il match è di rara intensità, ma il gol nemmeno l'ombra. Tanto vale tenersi stretti questo punto, pensano sponda Luparense, mentre per l'Este c'è aria di occasione sprecata.

Di seguito il tabellino della partita:

LUPARENSE (3-4-1-2): Plechero; Zanella, Cherubin, Ruggero; Boron, Boscolo, Cavallini, Cucchisi; Chajari (77’ Pilastro); Raimondi (66’ Rabbas), Cardellino (66’ Rivi) All. Zanini

ESTE (3-4-1-2): Peixoto; Piccardi, Hoxha, Caccin; Taiwo; Marchiori, Zanetti (81’ Frison), Munaretto; Altuna; Espinar (68’ Mourelo), Garcia All. Pagan

Arbitro: Luca Tagliente di Brindisi

AMMONITI: Rabbas

ESPULSI: 57’ Boscolo per gioco scorretto