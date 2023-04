Serie D, girone C: Luparense, tra rivoluzione e conferme

Tra conferme e rivoluzione. Nelle stanze dei bottoni della Luparense si sta già pianificando la prossima stagione. In attesa di capire il destino della prima squadra, in lotta per la qualificazione della zona playoff, la prima notizia arriva dal settore giovanile: è ufficiale la conferma di Stefano Romanin alla guida della cantera rossoblu.

Approdato a San Martino di Lupari nel 2021 in piena pandemia, il tecnico (classe 1972), ex Padova e Cittadella tra le altre, era subentrato al compianto Luca Moro, mettendo a disposizione il proprio bagaglio d’esperienza (frutto anche di un trascorso significativo negli Stati Uniti) per “svezzare” i giovani Lupi. «Sono enormemente soddisfatto del lavoro portato avanti da Romanin», sottolinea Stefano Zarattini, presidente della Luparense FC, «Stiamo crescendo e i risultati sono sotto gli occhi di tutti».

Per uno che resta, ecco una possibile new entry in organigramma societario. Rumors sempre più insistenti danno per fatto l'approdo di Davide Gabrielli come direttore sportivo della Luparense 2023-2024. Attualmente responsabile dell'area scouting del Renate, Serie C girone A, il figlio di Piergiorgio Gabrielli, ex numero 1 del Cittadella della prima promozione in serie B, sembra sempre più vicino a misurarsi con le ambizioni della piazza di San Martino di Lupari. Dopo il padre e lo zio, un altro Gabrielli è pronto a scrivere pagine di grande calcio a livello veneto e nazionale? È l'auspicio che in tanti si augurano in casa Luparense.