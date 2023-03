Serie D, girone C: cosa attende la Luparense nelle ultime 6 giornate

La bella addormentata del girone C si sta risvegliando. Meglio dirlo sottovoce, ma nemmeno troppo, quando si tratta di Luparense. Dopo 7 mesi di esperimenti e nevrosi tecnico-tattiche-gestionali, alle idi di marzo - come d'incanto - la squadra di Zironelli ha trovato equilibrio, compattezza e soprattutto risultati. Merito delle tre vittorie di fila contro Villafranca Veronese, Virtus Bolzano e Cartigliano. Dall'incubo playout, a fine febbraio appena +2 dal sestultimo posto, al sogno campionato, ora a -9 dalla vetta. Perfetta fotografia della stagione da 0 a 100 dei Lupi di Zironelli. La favorita numero 1 del raggruppamento ha faticato più del dovuto a trovare la quadra, ma forse è ancora in tempo per sistemare la stagione. Il ritorno al gol di Gnago e Beccaro, la continuità di Bussi e Roberti, la solidità di Solerio dietro, per la Luparense ci sono tutti gli ingredienti per centrare una rimonta che avrebbe dell'incredibile

Il percorso è ricco di ostacoli, ma anche di punti pesantissimi. Si riparte al Casée contro il Mestre, poi due derby di fila e finale da brivido, con lo scontro diretto alla penultima con il Legnago di mister Donati.

Ecco il calendario:

12ª ritorno • Luparense-Mestre • domenica 2 aprile ore 15:00

13ª ritorno • Campodarsego-Luparense • giovedì 6 aprile ore 15.00

14ª ritorno • Luparense-Este • domenica 15 aprile ore 15:00

15ª ritorno • Dolomiti Bellunesi-Luparense • domenica 23 aprile ore 15.00

16ª ritorno • Luparense-Legnago • domenica 30 aprile ore 15.00

17ª ritorno • Caldiero-Luparense • domenica 7 maggio orario da definire

L'UOMO IN PIÙ

Marco Beccaro. La classe non è in discussione, il rendimento stagionale si. Ok gli infortuni, ma da un giocatore con le sue qualità è legittimo aspettarsi di più. In queste ultime sei partite può riscattarsi e trascinare i suoi compagni verso altezze di classifica impensabili solo un mese fa.