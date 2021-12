Serie D, girone C: Luparense, i numeri dei rossoblu dopo la 16°giornata

Dopo sedici giornate di campionato Serie D girone C è tempo di prime analisi in casa Luparense, quasi al giro di boa. Percorso più che positivo per i rossoblu, terzo posto in classifica con 31 punti con le zone di testa occupate da Arzignano ed Union Clodiense che distano rispettivamente 8 e 4 punti, con i veneziani con una gara in meno. I motivi per sperare nella scalata al primo posto ci sono tutti, con due scontri diretti su tre, rispettivamente contro Union Clodiense e Adriese, da disputare al Gianni Casée di San Martino di Lupari. Gli uomini di Zanini, prima del pareggio di Cartigliano, arrivavano dall'affermazione in casa contro il Montebelluna e la sconfitta all'ultissimo secondo a Chioggia contro i granata di mister Andreucci. Nove vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte, un ruolino importante, ma non ancora sufficiente per tenere il passo con le battistrada del girone. 29 gol segnati, 13 subiti, ma solo 4 nelle ultime sette partite.

Guardiamo ai raggi X i numeri della Luparense:

3°posto in classifica

9 Vittorie 3 Sconfitte 4 Pareggi

29 gol fatti 13 gol subiti

I minuti dei gol fatti dalla Luparense

6 1'-15', 4 16'-30', 8 31'-45'

1'-15', 16'-30', 31'-45' 2 46'-60', 1 61'-75', 8 76'-90'

I minuti dei gol subiti dalla Luparense

4 1'-15', 1 16'-30', 3 31'-45'

1'-15', 16'-30', 31'-45' 1 46'-60', 1 61'-75', 3 76'-90'

I marcatori in campionato:

8 Rivi

6 Cardellino

5 Rubbo

4 Rabbas

2 Zanella,

1 Cherubin, Raimondi* Ruggeri, Boron

*trasferito nel mercato di dicembre alla Dolomiti Bellunesi

I più presenti: