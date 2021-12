Serie D, girone C: al Ballarin non si passa, Luparense ko contro l'Union Clodiense

Nel big match della quattordicesima giornata del campionato di Serie D girone C niente da fare per la Luparense, beffata al 95' da una rete del subentrato Duse dell'Union Clodiense. Veneziani che con questo successo scavalcano la squadra del presidente Zarattini e si invola all'inseguimento dell'Arzignano, dominatore stagionale in questo raggruppamento e campione d'inverno. All'Aldo e Dino Ballarin è andata in scena una gara di rara intensità, in cui le due compagini hanno dimostrato il motivo per cui sono così in alto in graduatoria. L'Union mantiene l'imbattibilità stagionale, mentre per la Luparense un altro pit stop chissà quanto previsto ed auspicato.

LA CRONACA

Dopo il minuto di silenzio per Aldo Caraceni, istituzione societaria del calcio clodiense, si parte subito forte. I padroni di casa al 3' ci provano con la zuccata di Kaptina, ma il pallone è a lato di poco. La Luparense risponde con Boron su calcio di punizione, ma niente da fare. La gara è elettrica, come spesso succede a Chioggia. A farne le spese sono Rubbo e Finazzi, ammoniti dopo un parapiglia scatenatosi per un fallo ai danni di Cardellino. Plechero si esalta al 13' su Calabrese e al 26' su Marcolin. I padroni di casa spingono con Ndreca che serve bene Casarotto, ma quest'ultimo da ottima posizione spara altissimo. Marcolin al 38' va alto sopra la traversa, mentre al 41' Ndreca sfiora il gollonzo con un tiro cross di poco a lato. Per concludere al 43' lo scatenato Marcolin fa il bello e il cattivo tempo su Zanella e prova il tiro, trovando l'ottimo Plechero. Nella seconda frazione subito Zanella protagonista che salva un tiro di Calabrese sulla linea di porta. La Luparense si riaffaccia in avanti al 60' con il generoso Cavallino che assist Rubbo, ma il capitano dei Lupi viene respinto dalla difesa veneziana. Al 67' ecco Cardellino mettersi in proprio, ma il sinistro indirizzato verso la porta difesa da Passador è debole, al contrario della frustrata di testa che il numero 1 clodiense salva al 79' sempre di Cardellino. Quest'ultimo al 91' ha l'occasione giusta per rendere credibile il blitz dei Lupi a Chioggia, ma il suo colpo di testa - su assist del baby Stringa - finisce a lato di pochissimo. Ed arriviamo, come nel più classico dei film dell'orrore, alla rete dell'Union Clodiense. Duse dalla distanza si inventa un missile terra aria che batte l'incolpevole Plechero. Apoteosi per il pubblico di casa, rabbia per gli ospiti, soprattutto all'indirizzo del direttore di gara e i suoi sei minuti di recupero ordinati nel secondo tempo.

Ecco il tabellino dell'Aldo e Dino Ballarin di Chioggia:

CLODIENSE (4-2-3-1): Passador; Monticelli, Mboup, Cuomo, De Angelis (74′ Boscolo Bisto); Kaptina, Finazzi (68′ Romano); Calabrese, Casarotto (62′ Fasolo), Marcolin; Ndreca (68′ Duse). A disposizione: Bragato, Calcagnotto, Serena, Tinazzi, Ouro. All. Andreucci

LUPARENSE (3-4-1-2) Plechero; Zanella, Cherubin, Ruggero; Boron (88′ Frison), Cavallini, Rabbas (62′ Chajari), Cucchisi (53′ Stringa); Rubbo; Rivi, Cardellino. A disposizione : Secco, Arthur, Beccaro, Bellon, Meneghini. All. Zanini

Squadra Arbitrale: Davide Gandino (Alessandria), Vincenzo Russo (Nichelino), Luca Merlino (Asti)

Gol: 95' Duse

Ammoniti: Finazzi, Kaptina, Calabrese ( C ) ; Rubbo, Zanini, Chajari, Ruggero ( L )

Calci D'Angolo: 7-3

Minuti di Reucpero: 0'; 6'