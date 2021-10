Serie D, girone C: Luparense forza 4, Levico abbattuto

Nessun scherzo a San Martini di Lupari e la Luparense continua il suo inseguimento in classifica verso la testa della classifica occupata dall'Arzignano. Una vittoria che fa rima con continuità, fiducia e crescita. In attesa della gare di domani, i Lupi salgono a 17 punti in classifica in 7 giornate. Un ruolino di marcia, più che rispettabile.

La Cronaca

Dieci minuti di gioco e due gol per i rossoblu. Al 7' Cucchisi lavora un eccellente pallone sulla destra e fa partire un cross al millimetro per la testa di Cardellino che sigla il parziale 1 a 0. La rete a freddo demoralizza il Levico e galvanizza la Luparense. Ruggero si getta in avanti e viene steso in area di rigore sulla destra. Penalty e ancora Cardellino a timbrare il cartellino e regalare il 2 a 0 per i Lupi.

I ragazzi di Zanini sembrano indemoniati e al 16' vanno vicini al tris con Rubbo, ma il portiere del Levico gestisce la situazione. Il tre a zero arriva a fine primo tempo. Boron dalla sinistra per l'accorrente Rivi in area di rigore che deve solo spingere in rete il tris dei rossoblu. Alla fine del tempo ecco il poker. Rubbo è abile a depositare in rete un pallone vagante respinto dal portiere avversario.

Nella ripresa gli uomini di Zanini gestiscono il risultato e vanno vicini alla manita con Rivi (Rosa miracoleggia) e Boron che si fa ipnotizzare dal numero 1 del Levico.

Una prestazione maiuscola per gli uomini di Zanini, chiamati la settimana prossima alla trasferta complicata in quel di Adria, contro l'Adriese già giustiziera del Campodarsego.