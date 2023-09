La vendetta dell'ex Miccoli condanna i Lupi alla prima sconfitta contro il Mestre

La vendetta di Giampietro Zecchin è servita, anche se c'è da ringraziare un Roberto in versione Radu. Dopo la sconfitta in Coppa Italia di inzio mese, il Mestre gioca un brutto scherzo alla Luparense e passa al Casée nella seconda giornata di campionato. Mestrini decisamente più pimpanti rispetto a 12 giorni fa, mentre la squadra di Coletti ha patito oltremodo l'assenza del leader difensivo, nonché capitano in assenza di Paolucci, Fabrizio Carboni squalificato dal giudice sportivo in settimana "per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo di un assistente arbitrale" durante l'amichevole dello scorso 27 agosto contro l'Arzignano. Nelle prossime settimane si capirà di più, con il ricorso della società del presidente Zarattini già sul tavolo delle autorità competenti.

Equilibrio nelle prime fasi, ma tutto cambia al 21'. I Lupi perdono un pallone in transizione sanguinolento e per Ndreca è un gioco da ragazzi beffare Roberto con un tiro a giro dalla lunetta, con il pallone che si insacca sul secondo palo. Esecuzione perfetta per l'ex Clodiense e tutto da ricalibrare per la squadra di casa. Per fortuna che al Casée quest'anno gioca un campione di nome Bangal, che conclude la sua settimana magica con il primo gol in maglia Luparense su assist del solito imprendibile Vetere al minuto 43'. Il primo tempo termina in parità, ma in avvio di ripresa ecco quello che non ti aspetti. Solito giropalla difensivo della Luparense, ma in fase di disimpegno di Roberto colpisce Miccoli in pressione e il pallone si deposita alle spalle dell'estremo difensore sanmartinaro. Per Miccoli seconda rete consecutiva al Casée dopo quella dello scorso aprile, con la differenza che questa volta regala i tre punti alla compagine veneziana. I minuti restanti i Lupi premono, ma il fortino mestrino tiene, regalando a Zecchin una domenica in vetta in compagnia della Clodiense.