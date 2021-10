Serie D, girone C: la Luparense vince, la corsa continua

Un gol per tempo e la Luparense conquista la sua terza vittoria consecutiva, la quarta nelle ultime cinque partite. Contro il Mestre, al Casee di San Martino di Lupari non c'è mai partita. I ragazzi di mister Zanini scendono in campo concentrati e concreti e dopo un minuto sbloccano subito la partita con Rubbo. L'esterno rossoblu è abile a girare in rete con l'esterno destro un colpo di testa smarcante del solito onnipresente Cardellino.

Con il vantaggio i padroni di casa giocano sul velluto. Le occasioni si sprecano. Cardellino al 25' è ancora in versione assistman per l'accorrente Raimondi, ma Salvaterra salva in qualche modo. Passano tre minuti ed è palo esterno per i Lupi con Chajari, con un gran tiro dai 27 metri.

Nel secondo tempo il Mestre si desta dal torpore e prova a rendersi pericoloso. Ferchichi al 46' con una sforbiciata spettacolare va vicino al pari, ma Plechero - come al solito - si conferma un portiere di categoria superiore e abbassa la serranda. Al 53' ancora Ferchichi a provarci dalla distanza, ma il tiro sfiora solo il palo. Spavento passato ed ecco il cambio che decide il match. Fuori Raimondi, dentro Rabbas e il classe 1999 ci mette poco ad essere decisivo. Boron al 65' viene steso in area di rigore e Rabbas dal dischetto è una sentenza. Rossoblu avanti di due a zero e match virtualmente chiuso. Nella restante mezz'ora il controllo della Luparense è completo e il risultato non si schioda dal definitivo 2 a 0.

Il 31 ottobre altro appuntamento in casa per la Luparense, questa volta contro il Levico Terme, alle 14.30 a San Martino di Lupari.