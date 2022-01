Serie D, girone C, Luparense-Caldiero: mister Zanini "Sarà sicuramente una partita impegnativa"

Vigilia di ripresa di campionato per la Luparense, oggi in campo al Casée di San Martino di Lupari conto il Caldiero Terme, per la diciottesima giornata del campionato di Serie D, girone C. Presenta la gara mister Nicola Zanini, tecnico dei Lupi

"In effetti non è semplice riprendere dopo più di un mese di inattività forzata. Come già accennato, abbiamo puntato sul concetto di 'elesticità': i ragazzi dovranno essere pronti a cambiare modo di giocare e ad interpretare più moduli in relazione a situazioni particolari che potrebbero crearsi durante la partita, anche a causa di eventi legati al covid. Fortunatamente, da questo punto di vista, abbiamo dovuto gestire solo casi sporadici ed abbiamo lavorato quindi con serenità, pensando ad allenarci bene ed anche a recuperare qualche giocatore in precedenza non al meglio. Questo periodo è servito pure per perfezionare l’inserimento dei nuovi acquisti e per integrarli al meglio con il resto del gruppo. Direi che si è già creata un’ amalgama importante, all’ interno di un gruppo sano e con valori importanti. Sono soddisfatto di come sta procedendo, l’ inserimento è stato decisamente positivo. Indubbiamente il Caldiero è una squadra molto rodata ed ha un progetto tecnico basato sulla continuità. Dopo i play-off della stagione passata, stanno disputando un buon campionato e sono una delle squadre migliori del Campionato. Sarà sicuramente una partita impegnativa, come ha dimostrato il match di andata. Ma in quell’ occasione si affrontavano una squadra collaudata con una nuova ed in costruzione. Ora siamo decisamente più rodati pure noi e vogliamo cominciare il 2022 dando subito una grossa soddisfazione a tutta la nostra gente. Sono decisamente contento di riprendere, già domenica eravamo pronti a giocare con l’ Ambrosiana, ma l’ulteriore attesa ha solamente amplificato la soddisfazione odierna. D’altro canto 'la pianta non ha ancora prodotto tutti i suoi frutti', sono quindi desideroso di vederli fiorire e sbocciare prima possibile, già a partire da questa partita."