Serie D, girone C, Luparense: mister Zanini "Siamo concentratissimi sul match di domani"

Sul sito ufficiale della Luparense, tutte le dichiarazioni di mister Zanini della Luparense Calcio, alla vigilia della gara di domani alle 14:30 contro il San Martino Speme in trasferta per la dodicesima giornata del campionato di Serie D girone C:

"In settimana non abbiamo pensato minimamente ai pur importanti impegni che ci attendono nei prossimi giorni. Siamo concentratissimi sul match di domani, che abbiamo preparato con scrupolo e meticolosità. Dobbiamo assolutamente pensare partita dopo partita e questo è un messaggio molto forte che ho condiviso con i ragazzi nell’ avvicinamento alla partita di San Martino Buon Albergo. In effetti sono una squadra molto giovane che gioca con serenità, entusiasmo e senza aver nulla da perdere. Sono però giovani di qualità, che cominciano a conoscere la categoria e capaci anche di prestazioni di rilievo, come ad esempio con il Delta Porto Tolle. É dunque un impegno da non sottovalutare e da prendere con le pinze. Ma dobbiamo assolutamente mantenere il focus su noi stessi ed andare lì per fare la partita, dando il 100 % sul campo. Dipende solo da noi, ed anche domenica lo abbiamo dimostrato giocando con autorità in dieci uomini. In questo periodo siamo in stretto contatto con Presidente e Direttore Sportivo, che sono attentissimi alle opportunità presenti sul mercato. Qualche intervento in effetti potrebbe essere opportuno, soprattutto se orientamento al miglioramento complessivo della rosa, il cui valore è comunque già adesso molto buono."