Bangal-De Cerchio, gemelli del gol! La Luparense torna alla vittoria contro il Monte Prodeco

Ci pensano i soliti noti, Alessio De Cerchio e Faisal Bangal, a restituire il sorriso alla Luparense di Coletti dopo tre partite senza vittorie nella nona giornata di campionato. Doppietta per l'ex Vastese, ancora una rete per il mozambicano nel 3 a 1 del Casée, contro il Monte Prodeco. Un risultato corretto per quanto visto in campo, che lancia i Lupi a due punti dalla terza della classe, il Mestre sconfitto anche oggi dai bresciani dell'Atletico Castegnato, rivale dei padovani proprio domenica 5 novembre.

Gara risolta in poco più di un tempo dai ragazzi di San Martino di Lupari, con il talento di De Cerchio, autentica pescata da fuoriclasse della scrivania del direttore sportivo Gabrielli, in primo piano. Il classe 1997 scuola Pescara è un giocatore unico, perfetto collante del fronte offensivo, in grado di intendersi a meraviglia con Bangal, come si vede in occasione del primo gol dei Lupi al 14'. Aggressione in mezzo al campo di Marino, che innesca subito Bangal, che tocca tre volte il pallone e accarezza in verticale un assist che l'accorrente De Cerchio sul centro sinistra infila sotto le gambe del portiere. Azione meravigliosa, cocktail di tecnica e colettismo allo stao brado.

I trevigiani sono frastornati e al 31' vengono sommersi ancora dalla marea dei Lupi. Questa volta è Romizi a strappare il pallone dai piedi avversari nella loro metà campo difensiva, servendo in verticale De Cerchio che viene contenuto inizialmente dalla difesa del Monte, ma sul pallone vagante il più lesto è ancora Romizi a dare un pallone più facile da sbagliare che da buttare in porta per Bangal. L'ex Alcione sale quota 5 reti in appena 7 partite, aggiungendo al suo tabellino anche l'assist del primo gol. Peccato il 2 a 0 per la Luparense duri pochino, perché al 41' Madiotto riapre la gara su rigore e si va all'intervallo sul 2 a 1.

Nella ripresa Coletti non accetta scherza ed ancora Romizi si traveste da Rui Costa e al 50' serve che De Cerchio nasconde alla difesa ospite e deposita in rete con classe innata. Anche per l'abruzzese cinque gol in campionato. La gara sostanzialmente finisce qui, con i Lupi che dopo alcune settimane stentate riassaporano i 3 punti lanciandosi al quarto posto in classifica.

