Serie D, girone C: Rivi risolve la pratica Montebelluna, Luparense terza in classifica

Nella quindicesima giornata di Campionato la Luparense porta a casa una vittoria assolutamente focale per la rincorsa alla prima posizione di dell'Arzignano, fermato sul pareggio dall'Este. Si decide tutto nel finale grazie ad una super doppietta del solito Rivi che porta la Luparense a quota 30 punti in classifica in coabitazione con l'Adriese.

LA CRONACA

I ragazzi di Mister Zanini cercano di mettere subito in discesa la gara fin dai primi minuti. Boron sulla fascia è imprendibile e costringe Bonato all'intervento. Siamo al 10'. Quattro minuti dopo ecco Cardellino a concludere, ma Bonato ancora è insuperabile. Al 20' cambia la partita: Martin stende Rivi al limite dell'area di rigore e per Agostoni è rosso. Trevigiani in 10 e in tilt. Poco oltre la metà del tempo Bonato rischia il più clamoroso degli autogol, ma rimedia proprio sulla linea della porta. Cardellino è una spina nella difesa del Montebelluna e al 26' manda a lato di pochissimo da ottima posizone. Boron vs Bonato, il duello si rinnova tra il 32' e il 34', ma in entrambi i casi il portiere si erge a protagonista e para. Lupi dunque in controllo del match con Rivi per Rubbo. Un minuto dopo Plechero blocca su Tomasi e il primo tempo resta sullo 0 a 0.

La ripresa parte con un Montebelluna più agguerito, ma le occasioni più importante restano sempre della Luparense. Rivi su punizione cerca la rete, ma il pallone è alto sopra la traversa di un non nulla. Entra Vassallo per Cardellino, ma il Montebelluna in 10 si dimostra più efficace che in 11. Fasan al 75' costringe al miracolo Plechero. Cherubin di testa dopo un bel guizzo di Pilastro, ma il pallone va a lato di poco. Il vantaggio è nell'aria ed arriva puntuale all'82. Rabbas colpisce il palo, sul pallone vagante ecco Rivi a portare avanti i rossoblu. Passano sei minuti ed ecco la doppietta personale del bomber della Luparense. L’altro neo-entrato Vassallo va in fuga sulla destra e serve Rivi che sottoporta non sbaglia. Per il 10 della Luparense terzo doblete nelle ultime quattro gare ed ottava rete personale in campionato. Al 93' c'è tempo per il gol del Montebelluna con Abdulai, meritato per quanto visto nella ripresa. Mercoledì ultima gara del 2021 a Cartigliano per continuare nella lunga rimonta all’ Arzignano.

Il tabellino della gara del Gianni Casée di San Martino di Lupari:

LUPARENSE (3-5-2) Plechero; Zanella, Cherubin, Frison; Stringa, Boscolo (80′ Rabbas), Rubbo (89′ Chajari), Boron (85′ Cavallini), Arthur (53′ Pilastro); Rivi, Cardellino (57′ Vassallo). A disposizione: Secco, Nallo, Beccaro, Bellon. All. Zanini

PRODECO CALCIO MONTEBELLUNA (4-3-3) Bonato; Borghesan, Pellegrini, Martin, Scandilori; Tonizzo, Longato, Tomasi (85′ Spencer); Bressan (63′ Zago), Madiotto (63′ Abdulai), Fasan (77′ Visinoni). A disposizione: Ruggiu, De Min, D’ Arrigo, De Biasi, Vedova. All. Bordin

Squadra Arbitrale: Giovanni Agostoni (Milano), Marco Roncari (Vicenza), Simone Conforti (Salerno)

Marcator: 82', 88' Rivi, 93' Abdulai

Ammonizioni: Stringa, Boscolo, Longato, Bonato, Abdulaiq

Espulsioni: Martin per fallo da ultimo uomo

Minuti di Recupero: 0', 5'