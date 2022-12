Serie D, girone C: Luparense, tutti i numeri del girone d'andata

Non sono le festività natalizie sognate in casa Luparense. Il tira e molla con mister Zironelli, al momento ancora sulla panchina dei Lupi, è stato gestito in maniera al dir poco infelice. La sconfitta casalinga contro il Caldiero, durante l'interregno Cherubin, ha fatto perdere alla squadra del presidente Zarattini l'imbattibilità al Casée. Una pessima notizia tira l'altra, insieme al nono posto in classifica.

Questione di aspettative, questione di nomi. Gli investimenti del numero 1 della Luparense sono stati ingenti quest'estate e nella finestra invernale, eppure il piatto piange a dirotto. Gnago e Beltrame dall'Arzignano, Matthias Solerio dal Crema, Mboup e Casarotto dall'Union Clodiense, De Leo dalla Dolomiti Bellunesi, Mané dal Fano, Bussi dal Cjarlins Muzane, Marco Beccaro dal Südtirol, Montesano dal Giana Erminio, Olger Merkaj dal Trapani, bomber Roberti dal Cynthialbalonga, un autentico dream team costruito per dominare il campionato con mister Zironelli a dirigere l'orchestra e con capitan Rubbo a dare continuità. Tutto come non detto.

I Lupi sono senza zanne, vittime di sé stessi e di un ambiente tra i più complicati della categoria. Ambizioso, tracotante e spesso avvelenato, convinto che in serie D possano bastare i nomi per vincere, anche senza amalgama e identità di gioco. Ora c'è tutto un girone di ritorno per provare a rimediare, anche perché i punti di distanza dalla capoclassifica Adriese sono 8. Niente di irrimediabile, se non fosse che la Luparense, negli scontri diretti con le 8 che la precedono, ha raccolto la miseria di 6 punti sui 24 disponibili, frutto della vittoria in rimonta nel derby con il Campodarsego e i tre pareggi contro Union Clodiense, Cartigliano ed Este. Nel girone di ritorno, ci sarà l'inversione di marcia? È quello che sperano un po' tutti dalle parti di San Martino di Lupari.

Ecco ai raggi X il girone d'andata della Luparense:

9°Posto in Classifica

Punti Fatti: 23

5 Vittorie 4 Sconfitte 8 Pareggi

25 gol fatti 22 gol subiti

Media Punti: 1,35

Media Gol Segnati: 1,47

Media Gol Subiti: 1,29

Rendimento in casa della Luparense

Punti Fatti 13

3 Vittorie 4 Pareggi 1 Sconfitta

15 gol fatti 9 gol subiti

Media Punti: 1,625

Media Gol Segnati: 1,875

Media Gol Subiti: 1,125

Rendimento in trasferta della Luparense

Punti Fatti 10

2 Vittorie 4 Pareggi 3 Sconfitte

10 gol fatti 13 gol subiti

Media Punti: 1,11

Media Gol Segnati: 1,11

Media Gol Subiti: 1,44

I minuti dei gol fatti

2 1'-15',

1'-15', 4 16'-30',

16'-30', 4 31'-45'

31'-45' 0 45+

45+ 3 46'-60'

46'-60' 2 61'-75',

61'-75', 9 76'-90'

76'-90' 1 90+



I minuti dei gol subiti

2 1'-15'

1'-15' 4 16'-30'

16'-30' 2 31'-45'

31'-45' 1 45+

45+ 2 46'-60'

46'-60' 5 61'-75',

61'-75', 3 76'-90'

76'-90' 3 90+

I marcatori in campionato:

6 Bussi, Gnago

4 Beccaro

3 Persano*

2 Rubbo, Beltrame

1 Mané, Montesano

I più presenti: