Serie D, girone C: Luparense, playoff addio, gode l'Adriese

Per la Luparense finisce qui la cavalcata playoff, mentre avanza l'Adriese, imponendosi 2 a 1 proprio sui rossoblu di mister Zanini. L'Adriese di Vecchiato è attesa ora dalla sfida del 29 maggio contro l'Union Clodiense. Un vero peccato per i Lupi, protagonisti di una stagione di grande ardore e qualità, a cui è sempre mancato qualcosa, fatto 30, per arrivare a 31. La gara di oggi è la dimostrazione. L'espulsione di Frison al 28' mette subito in salita la gara di Adria, che diventa un Tourmalet al 32' quando Gioé trova di testa il vantaggio. I rossoblu dimostrano cuore da vendere e al 38' ecco Rubbo pareggiare i conti con una bella conclusione. In chiusura di frazione anche Casella si fa sbattere fuori per doppia ammonizione, mentre nella ripresa la gara è in bilico sino al 68' quando Rosso fa quello che gli riesce meglio, cioé il gol. Nel finale c'è spazio per gli assalti della Luparense, ma l'Adriese resiste e porta a casa la finale dei playoff.

Adriese - Luparense 2-1

Adriese: Brzan, Boccafoglia (17' st. Boccalari), Addolori (30' st. Mazzali), Mazzucca (17' st. Ben Khalek), Montin, Tiozzo, Bonetto, Casella, Gioè, Maniero, Rosso. A disposizione: Michelagnoli, Zupperdoni, Mazzali, Diomandè, Moretti, Farinazzo, Costa. Allenatore: Vecchiato

Luparense: Plechero, Cucchisi (32' st. Bandeira), Zanella, Ruggero, Boscolo, Frison (44' st. Vassallo), Chajari (26' st. Meneghini), Rubbo (17' st. Rabbas), Cardellino, Rivi, Boron (26' st. Laurenti). A disposizione: Piva, Pilastro, Cavallini, Stringa. Allenatore: Zanini

Arbitro: Angelillo

Reti: 32' pt. Gioè (A), 38' pt. Rubbo (L), 23' st. Rosso (A)

Ammoniti: Boscolo, Ruggero, Cardellino, Vassallo (L), Casella, Gioè, Boccafoglia, Tiozzo (A)

Espulsi: 28' pt. Frison (L) per fallo a piede a martello, 48' pt. Casella (A) per doppia ammonizione

Note: tempo soleggiato, spettatori 150 circa, recupero 3/6