Serie D, girone C: Luparense tra playoff con l'Adriese e mercato

Il 22 maggio, oltre ad essere la data x per lo scudetto, è anche un pomeriggio di fondamentale importanza per la Luparense, che disputerà la gara di playoff con l'Adriese. Si giocherà in gara secca allo stadio Bettinazzi di Adria, con la squadra di casa che avrà a disposizione due risultati su tre, mentre per i Lupi solo la vittoria alimenterebbe la fiammella dell'ascesa tra i professionisti. Impresa difficile, ma non certo impossibile, come sottolineano gli addetti ai lavori in casa San Martino di Lupari. Sempre dal Casée sono tante le voci di mercato che vedono interessata la società rossoblu. Se da un lato la guida tecnica appare tutto meno che salda per la prossima stagione, si vocifera da più parti un accordo con Zironelli del Lecco come allenatore della Luparense 2022-2023, anche il parco giocatori potrebbe vedere alcune partenze di rilievo. Il Virtus Verona pare abbia raccolto informazioni sui due centrali difensivi Zanella e Ruggero, rispettivamente classe 2002 e 2000. Attenzione anche alla posizione di bomber Luca Rivi. L'ex Trento, dopo le 19 reti siglate in regular season, post playoff potrebbe prendere il volo verso categorie superiori. Sempre gli scaligeri monitorano la situazione con le dovute cure del caso.