Serie D, girone C: Luparense show, Portogruaro annichilito

Una Luparense vincente e convincente ottiene la seconda vittoria in campionato, la prima in casa, lanciandosi all'inseguimento della testa della classifica, ora distante 5 punti. Man of the match Massimo Bussi. L'ex Cjarlins sigla una doppietta, sale a quota quattro gol in campionato come Beccaro e fa trascorrere un pomeriggio tranquillo ai tifosi del Gianni Casée. Il 3 a 0 è a firma Yves Gnago. Per l'ex Arzignano, prima rete della stagione, e un motivo in più per mister Zironelli di tornare a sorridere.

Contro i veneziani, il tecnico dei Lupi vara una formula senza un vero e proprio centravanti di riferimento, con Rubbo, Beccaro e Bussi tutti insieme appassionatamente a scambiarsi posizioni e mansioni. In panchina Persano e Gnago. Risultato? Un gran tourbillon in avanti, tantissime occasioni da gol e grande divertimento per il pubblico. Una formula interessante, da riproporre anche in futuro. La regia di De Leo e le incursioni di Casarotto hanno fatto la differenza nel cuore del gioco, mentre nelle retrovie ha svettato la leadership di Solerio. Unica nota stonata della giornata l'espulsione di Beltrame, che priva Zironelli di uno degli uomini più continui per la trasferta di Torviscosa della prossima settimana.

Ora la vetta dista cinque punti, esattamente come sette giorni fa, con una differenza: questa Luparense sembra avere trovato una sua identità. Con ventisette gornate ancora di disputare, il tempo per risalire la china è sicuramente dalla parte dei ragazzi di Zironelli.

Questo il tabellino della gara del Casée:

LUPARENSE – PORTOGRUARO 3-0

(Primo tempo 1-0)

LUPARENSE (3-4-1-2): Voltan; Zanini, Solerio, Maset (88’ Stringa); Russo, De Leo (69’ Boscolo), Casarotto, Beltrame; Rubbo (84’ Mané); Beccaro (78’ Gnago), Bussi (69’ Cescon) All. Zironelli

PORTOGRUARO (3-5-2): Muraca; Dal Compare, Zamuner, Cofini; Lirussi (76’ Facca), Ferramisco (64’ Roda), Basso (64’ Basso), Peresin, Franceschini (56’ Costa); Bonaldi (80’ Burigotto), Alcantara All. Conte

DIRETTORE DI GARA: Riccardo Fichera (Milano)

MARCATORI: 11’, 52' Bussi, 85’ Gnago

AMMONITI: De Leo (L), Rubbo (L), Beltrame (L), Peresin (P)

ESPULSI: all'81’ Beltrame (L) per doppia ammonizione

RECUPERO: pt 1’, st 4'

TIRI (NELLO SPECCHIO): 6 (4) – 11 (4)

FALLI: 11 – 5

CORNER: 5 – 4