Luparense, ecco il ritorno del direttore sportivo Briaschi al Casée

Ritorno al futuro per la Luparense di Zarattini che riporta dietro la scrivania del Casée Alberto Briaschi. É il direttore sportivo di Thiene la pietra angolare su cui si poggerà il progetto sportivo della Luparense 2024-2025. Una scelta sulla bocca di tutti da alcune settimane, con Briaschi che ritorna a San Martino di Lupari dopo il biennio tra il 2020 e il 2022. «I motivi del ritorno sono molti, principalmente la stima e la fiducia che ho nei confronti del presidente Zarattini, che voglio ringraziare di cuore per avermi richiamato. Tornare a lavorare in una società dove sei già stato significa che hai lavorato bene».



Il presidente Zarattini, dai social rossoblu, si è espresso così sul ritorno di Briaschi al Casée: «Quella appena conclusa è stata una stagione con enormi difficoltà ma per certi versi istruttiva. Anche la società ha le sue responsabilità e bisogna umilmente prenderne atto. La scelta sulla direzione sportiva è virata su un profilo di esperienza e affidabilità che anch'esso è desideroso di riscatto. Briaschi ha già fatto parte della famiglia Luparense in un periodo in cui il Covid ha creato situazioni particolari. Contiamo su di lui per un nuovo progetto tecnico che deve riportare la Luparense nelle zone che contano. Nelle prossime ore verranno sciolte anche le riserve sulla guida tecnica: un profilo che è un mix di esperienza, capacità e ambizione che ci auguriamo tutti possa far bene nella prossima stagione». Sarà Cristiano Masitto? Ancora un po' di pazienza e si saprà di più.