Serie D, Luparense: Rubbo rinnova per il terzo anno con i Lupi

Il primo tasello tecnico ufficiale della stagione della Luparense 2022-20323 c'è. Anche nel prossimo campionato di Serie D girone C, la Luparense FC potrà contare sulle forze del centrocampista Alberto Rubbo che "ha rinnovato il proprio rapporto contrattuale con il Club anche per la stagione sportiva 2022/2023, la terza con la maglia della Luparense. Il Presidente Stefano Zarattini e tutta la società rossoblù si congratulano con il Capitano per l’ importante traguardo raggiunto, augurandogli sin da subito buon lavoro in vista dell’ imminente inizio della nuova stagione sportiva."

Per il nativo di Asiago, classe 1989, ben 61 partite con 15 reti all’attivo con la maglia dei Lupi. Questi i "freddi" numeri, ma oltre a questo c'è anche molto altro. Come ad esempio il fatto di tornare a lavorare agli ordini del suo mentore, ai tempi di Mestre, mister Zironelli. Queste le parole di Rubbo al sito ufficiale della Luparense: "Disputare la terza stagione consecutiva a San Martino di Lupari è per me motivo di grande gioia ed orgoglio. Darò tutto nel Campionato che ci apprestiamo a disputare, anche per ripagare gli sforzi profusi dal Presidente e dalla società, certamente non indifferenti. Mi auguro da questo punto di vista di poter migliorare il risultato della scorsa stagione e sono felice di poter condividere questa nuova avventura con Mister Zironelli, che ritrovo con grande piacere dopo le positive esperienze con AltoVicentino e Mestre. Ringrazio ancora il Club per l’ importante opportunità concessami e saluto con affetto tutti i tifosi rossoblù, con i quali non vedo l’ ora di condividere il mio terzo anno di fila a San Martino di Lupari."